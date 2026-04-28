SEVENTEENジョシュア、オーデマ ピゲをまとい表現者としての現在地を映し出す『エスクァイア』最新号に登場

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SEVENTEENのJOSHUA（ジョシュア）が、グローバルメディア『エスクァイア』日本版6月号（4月30日発売）の表紙に登場する。

■JOSHUA×オーデマ ピゲの特別なフォトストーリー

今号の表紙とカバーストーリーを飾るのは、世界を席巻するグループ、SEVENTEENのJOSHUA。スイスの高級時計ブランド「オーデマ ピゲ」の至高のタイムピースをまとい、自身の内に秘めた静かな情熱と、表現者としての現在地を映し出す特別なフォトストーリーを展開する。

撮影現場では、一瞬の光や影の移ろいに対してJOSHUAが見せた繊細な感性と、時計のメカニカルな美しさが共鳴。多忙なスケジュールのなかでも、カメラを向けられた瞬間に漂わせる彼の「力強いまなざし」が、今号のテーマである“PHOTOS ARE LIFE”を象徴する力強いビジュアルとして収められている。

■書籍情報

2026.04.30 ON SALE

『Esquire JAPAN』No.6 June 2026

■関連リンク

『エスクァイア』日本版サイト

https://www.esquire.com/jp/

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/