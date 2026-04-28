ホワイトハウス記者協会の夕食会に参加したトランプ米大統領＝25日/Nathan Howard/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は27日、イランが示した最新の提案を受け入れる可能性は低いと示唆した。イランはホルムズ海峡を再開するとしながらも核開発計画をめぐる問題は後の交渉に委ねる案を提示していた。

事情に詳しい2人の関係者によると、トランプ氏は27日に国家安全保障の高官らとイランについて協議した会合でこの見解を伝えた。関係者の1人によると、ここ数日で米国側に伝えられたイラン側の案をトランプ氏が受け入れる可能性は低い。

当局者らによると、イランの核濃縮や兵器級に近いウランの備蓄に関する問題を解決しないまま海峡を再開することは、米国側の重要な交渉材料を失うことになりかねないという。

ホルムズ海峡が封鎖された状態が続けば、米国内でガソリン価格の急騰を招いているエネルギー価格の上昇は長引くことになる。

27日の会合後もトランプ氏が次にどのような手を打つかは明らかになっていない。当局者らは、イラン政権内部にあるとみる分断を依然として懸念しており、今後の合意について誰に最終的な決定権があるのかも不明だとしている。

一方で先週の停戦延長を受け保留としている米国による爆撃作戦の再開をめぐっては、トランプ氏は、公の場では懐疑的な姿勢を見せている。

ホワイトハウスは、交渉の具体的な内容についてのコメントには応じていない。

ウェールズ報道官補はCNNに宛てた声明で「これは機密外交協議であり、米国は報道を通じて交渉することはない。大統領が述べた通り、主導権を握っているのは米国であり、米国民を第一に考えた合意のみを結ぶ。イランの核兵器保有は決して認めない」と述べた。