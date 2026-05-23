21日、米ホワイトハウスのイベントで発言するトランプ大統領＝ワシントン（AP＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは22日、米国とイスラエルによるイラン攻撃再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が、停戦延長や今後の協議の枠組み整備など限定的な合意を模索していると報じた。合意できなかった場合、米国とイスラエルが数日以内に空爆を実施する可能性があると伝えた。米国