イラン戦争の終結に向けた仲介外交が活発化している。仲介役を務めるパキスタン、交渉を支援するカタールが同時にイランに高官を派遣したという報道があった。また、サウジアラビアメディアが米国とイランの間の合意文書が数時間以内に発表される可能性があると伝え、両国がひとまず戦争を停止して核心的な争点を後続の交渉で扱う「先停戦・後交渉」方式に接近したのではとの見方が出ている。イラン半国営ISNA通信など現地メディア