令和ロマン・高比良くるま、LUUPに“死神”となって登場「お笑い運が上がります」 永野カラーの提案も
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が28日、都内で行われたLUUPの特別ラッピング車両お披露目会に登壇。くるまと相方・松井ケムリのイラストが施された車両を目の前にトークを展開した。
【写真】死神のようなくるま…お披露目された令和ロマンコラボLOOP
マイクロモビリティシェア「LUUP」を提供するLUUPとストリートブランド「9090」、くるまの3者が初めてコラボした。30日から5月17日まで、特別コラボが行われる。コラボの一環として、100台の電動アシスト自転車や電動キックボードに、「9090×令和ロマン」のオリジナルデザインが施された。
元々単独ライブのグッズは9090と制作していたそう。2年程前から、3者で協力して何かできればという話が上がっており、3月にコラボすることが決まった。
今回披露された車両には、鎌を持った死神のようなくるまと棍棒を持ったケムリがデザインされている。5月に神奈川・Kアリーナでの単独ライブが控えており、くるまは「2万席あるのですが、できれば全員でLUUPで来ていただいて。特殊な祭りだと思われたいです」と目を輝かせた。そして、「これに遭遇したら全体運が上がります。昔からテレビで流れる占いが好きでした。特にお笑い運が上がります」と冗談めいて話し、会場を笑わせた。
また、トーク中にはお笑い芸人・永野に触れ「永野さんに乗ってほしい」と話すと、登壇していたLuup代表取締役CEO・岡井大輝氏や「9090」を展開するyutori代表取締役社長・片石貴展氏が永野カラーのLUUPを提案。赤と水色の車両をイメージしたくるまは、「露骨に永野さん。出川さんの充電旅みたいになっちゃう」とつっこみ笑いを誘った。
【写真】死神のようなくるま…お披露目された令和ロマンコラボLOOP
マイクロモビリティシェア「LUUP」を提供するLUUPとストリートブランド「9090」、くるまの3者が初めてコラボした。30日から5月17日まで、特別コラボが行われる。コラボの一環として、100台の電動アシスト自転車や電動キックボードに、「9090×令和ロマン」のオリジナルデザインが施された。
今回披露された車両には、鎌を持った死神のようなくるまと棍棒を持ったケムリがデザインされている。5月に神奈川・Kアリーナでの単独ライブが控えており、くるまは「2万席あるのですが、できれば全員でLUUPで来ていただいて。特殊な祭りだと思われたいです」と目を輝かせた。そして、「これに遭遇したら全体運が上がります。昔からテレビで流れる占いが好きでした。特にお笑い運が上がります」と冗談めいて話し、会場を笑わせた。
また、トーク中にはお笑い芸人・永野に触れ「永野さんに乗ってほしい」と話すと、登壇していたLuup代表取締役CEO・岡井大輝氏や「9090」を展開するyutori代表取締役社長・片石貴展氏が永野カラーのLUUPを提案。赤と水色の車両をイメージしたくるまは、「露骨に永野さん。出川さんの充電旅みたいになっちゃう」とつっこみ笑いを誘った。