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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

おうち焼肉やたこパは楽しいものの、翌日の壁やカーテンに残る油っぽいニオイやベタつきといった“後始末の面倒さ”までセットなのがイヤですよね。消臭スプレーも解決策のひとつですが、そもそも原因を根本から対策するという手も。

それを実現するのが「CORDLESS PORTABLE HOOD」。いわゆるどこでも使えるレンジフードで、ホットプレートやコンロのすぐそばで油煙やニオイをキャッチできる便利グッズです。

おトクな先行販売も終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

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原因をその場でキャッチ

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「CORDLESS PORTABLE HOOD」がどう作用するかはこの動画が一目瞭然。調理するすぐそばで煙や油をキャッチしてくれます。

稼働時間は風量で前後しますが、約2時間の満充電で約1時間〜4時間。コードレスなのでキッチンやリビングはもちろんアウトドアでも活躍できますよ。

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ただ煙を吸い込むだけではサーキュレーターと変わりません。活性炭やオイル缶などでしっかりと留めて浄化するのがポイントです。

風量は5段階

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吸引風量は5段階。騒音レベルは気になるところですが、風速5.5m/sもあればモクモクの煙もしっかり吸い込んでくれるでしょう。

お手入れもしやすい

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金属フィルターやオイルポットなどは簡単に分解して水洗いできるのも助かるポイント。

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付属三脚以外にはテーブルなどにクランプ固定できる有料オプションも存在。キッチンなど一定の場所で使う場合にはこちらの方が便利そうですね。

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焼肉や鍋パーティーはしたいけど煙やニオイ残りがイヤで避けていた人には救世主的なアイテムですね。

価格も1万円以下なので、気になった人はぜひおトクな先行販売が終了する前にチェックしてみてください。

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Source: machi-ya, YouTube