「盗んで家に帰ろうと」愛知で出動中の消防車盗んだ疑い　自称・千葉県在住の57歳男を逮捕　出動原因の不審火にも関与か

愛知県で不審火に駆けつけた消防車を盗んだとして、自称・千葉県在住の57歳の男が逮捕された。男は「金がなく家に帰る手段がなかった」と供述し、不審火の関与もほのめかしているという。

不審火で出動中の消防車が盗まれる

カメラが捉えたのは、線路の脇で取り囲まれる消防車。

前のナンバープレートは折れ曲がっていた。

この消防車は盗まれたものだった。

26日、愛知・美浜町の名鉄河和駅で不審火が発生し、消防車が出動した。

駅の女子トイレの壁が焼け、消防隊員が現場を確認していたところ、停めていた消防車が盗まれたのだ。

「帰る金がなく消防車を盗もうと」

警察などが行方を追っていたところ、約9km離れた線路沿いの壁に消防車が衝突しているのが発見された。

運転していたのは、自称・千葉県木更津市の57歳の男。

窃盗の疑いで逮捕された。

男は調べに対し「お金がなくて他に帰る手段がなく、消防車を盗んで木更津に帰ろうと思った」と供述。

また、「火をつけたら消防車が来て盗めると思った」という趣旨の話もしていて、不審火への関与もほのめかしているという。

（「イット！」4月27日放送より）