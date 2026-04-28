俳優のジェイコブ・エロルディが、シャネルのフレグランス「ブルー ドゥ シャネル」の新たな顔に起用された。映画「嵐が丘」で話題のジェイコブは新キャンペーンへの参加を即決し、プロモーションの一環として制作されたショートフィルムに関われることを特に楽しみにしていたという。



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米エスクァイア誌への声明でジェイコブは「これまでこのメゾンとコラボレーションしてきた映画監督や俳優は、心から尊敬し、憧れてきた人たちです」「その物語の一部になれることは光栄です」と喜びを語っている。



シャネル側もジェイコブがブランドの世界観を体現すると確信している。グローバル・クリエイティブリソース(フレグランス＆ビューティー部門)責任者のトマ・デュ・プレ・ド・サン・モールは「『ユーフォリア／EUPHORIA』以来、彼のキャリアを追い続けてきました」とコメント。さらに「自由、神秘性、人を惹きつける魅力、そして現代性とクラシックなエレガンスを併せ持つ男性像」「それこそがブルー ドゥ シャネルであり、彼は完璧に体現しています」と起用の理由を明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）