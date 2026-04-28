◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが２７日（日本時間２８日）、ドジャースの本拠地・ドジャースタジアムを訪れた。この日は「Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｎｉｇｈｔ」として開催され、米国国歌演奏を務める予定だ。

この日、報道陣の取材に応じたＹＯＳＨＩＫＩは「（山本選手が投げる）すごい日に招いていただいて、すごく感謝です。やはりこの地で日本の人たちが活躍しているのはうれしいですし、特に大谷選手、山本選手、佐々木選手はスーパースターじゃないですか。元気をもらってますね。ちょっと今日は派手な演出になる。テレビではよく見させていいただくが、演奏が終わったら今日は一日ゆっくり楽しみたいなと思います」と、話した。

２４年４月にも同球場でのナショナルズ戦の試合前に米国国歌をピアノ演奏。当時は試合前だった大谷翔平、山本由伸両投手とスリーショットで記念撮影する場面もあった。また、昨年３月に東京ドームで行われたドジャースとカブスの開幕シリーズでも日米の両国歌を演奏し、試合前には佐々木朗希投手と言葉を交わして写真撮影するなど、交流していた。

今月２３日には自身のインスタグラムで、「ｓｅｅ ｙｏｕ ａｔ Ｄｏｄｇｅｒ Ｓｔａｄｉｕｍ ｎｅｘｔ Ｍｏｎｄａｙ！」（次の月曜日、ドジャースタジアムで会いましょう）とつづったＹＯＳＨＩＫＩ。さらに英語で２７日は「ジャパンヘリテージナイト」でドジャースタジアムにて国歌演奏することを記し、日本語で「ＹＯＳＨＩＫＩ、４／２７ 米ドジャー・スタジアム にて米国歌を演奏」とつづっていた。

この日はドジャース・山本由伸投手（２７）が先発する予定で、大谷翔平投手（３１）は２試合連発となる７号を狙う。