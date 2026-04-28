プレミアリーグ 25/26の第34節 マンチェスター・ユナイテッドとブレントフォードの試合が、4月28日04:00にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、ブライアン・ムブモ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイア（DF）のアシストからカゼミロ（MF）がヘディングシュートを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

さらに43分マンチェスター・ユナイテッドが追加点。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからベンヤミン・シェシュコ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマンチェスター・ユナイテッドがリードしてハーフタイムを迎えた。

マンチェスター・ユナイテッドは後半の頭から選手交代。アマド・ディアロ（MF）からヌサイル・マズラウイ（DF）に交代した。

73分、ブレントフォードが選手交代を行う。ケビン・シャーデ（FW）からリース・ネルソン（FW）に交代した。

73分、マンチェスター・ユナイテッドは同時に2人を交代。ルーク・ショー（DF）、ブライアン・ムブモ（FW）に代わりレニー・ヨロ（DF）、メーソン・マウント（MF）がピッチに入る。なお、ルーク・ショー（DF）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の87分、ブレントフォードのリース・ネルソン（FW）のアシストからマティアス・イエンセン（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もマンチェスター・ユナイテッドの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが2-1で勝利した。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは6分にルーク・ショー（DF）、90+2分にジョシュア・ザークツィー（FW）に、またブレントフォードは41分にセップ・ファンデンベルフ（DF）、71分にダンゴ・ウアタッラ（FW）、76分にイゴーリ・チアゴ（FW）、90+6分にネーサン・コリンズ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-28 06:10:07 更新