本拠地カブス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数3安打1打点、1本塁打1四球で6-0の勝利に貢献した。7回に12試合ぶり6号となるソロ。CM明けの一発で、米中継では珍事が発生していた。

5-0で迎えた7回先頭の第4打席。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継ではCMが明け、「Shakey’s」というピザチェーン店のロゴが表示されていた。初球からフルスイングした大谷のバットが火を噴いたのは、ロゴが消えて打席の大谷が映し出された直後だった。

なんとか映像は間に合ったものの、打球が上がった時は実況のジョー・デービス氏がまだ「ハンドクラフトのピザやサクサクのフライドチキン、有名なモージョーポテトを1954年から提供している……」と宣伝文を読み上げている最中だった。しかし、すぐさま「左中間へ高い打球をご提供！ そして入った！ ショウヘイ・オオタニが逆方向へのホームラン！」と淀みなく実況に切り替えた。

珍事にも難なく対応したデービス氏の職人技に、X上の米ファンからは「ジョー・デービスはリズムを乱すことなく宣伝文からホームラン実況に切り替えた」「ピザのCMからホームランの提供までフリースタイルで切り替えた。なんてプロだ」「真面目にShakey’s ピザにとって想像以上の宣伝になった」などと称賛の声が上がった。



（THE ANSWER編集部）