【5/1はちいかわバースデー】ちいかわ＆ハチワレのお誕生日パンが発売｜期間限定
来る5月1日は、大人気・ちいかわのキャラクター、ちいかわとハチワレのお誕生日。
これを記念してちいかわベーカリーより、とってもかわいいバースデー仕様のパンが期間限定で発売されます。
ちいかわ＆ハチワレのバースデーパン、気になるそのお味は……？
ちいかわパン（おたんじょうび） 660円（税込み）
ピンクの蝶ネクタイとさんかく帽子がキュートなちいかわパンは、中にカスタードクリームとアーモンドナッツがつまったパン。
ハチワレパン（おたんじょうび） 660円（税込み）
ブルーの蝶ネクタイとさんかく帽子がチャーミングなハチワレパンは、チョコレートクリームとチョコチップがたっぷり。
どちらもきゅるんとした表情がかわいくて、どちらか選ぶことなんてできない！
これは両方ゲットして、食べ比べてみるしかないですね♪
ちいかわパン（おたんじょうび）およびハチワレパン（おたんじょうび）の販売は、東急プラザ表参道「オモカド」のちいかわベーカリーにて、2026年5月1日（金）より販売開始です！
その他、期間限定のお誕生日ドリンクも販売されるそうなので、あわせてチェックしみてくださいね。
DATA
販売店舗
ちいかわベーカリー 東急プラザ表参道「オモカド」3階
販売開始日
2026年5月1日(金)〜 期間限定販売
商品ラインナップ
パン：
ちいかわパン（おたんじょうび） 660円（税込み）
ハチワレパン（おたんじょうび） 660円（税込み）
ドリンク：
ちいかわおたんじょうびドリンク 790円（税込み）
ハチワレおたんじょうびドリンク 790円（税込み）
ちいかわベーカリー公式サイト
https://chiikawabakery.jp/
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