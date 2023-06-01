【5/1はちいかわバースデー】ちいかわ＆ハチワレのお誕生日パンが発売｜期間限定

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来る5月1日は、大人気・ちいかわのキャラクター、ちいかわとハチワレのお誕生日。

これを記念してちいかわベーカリーより、とってもかわいいバースデー仕様のパンが期間限定で発売されます。

ちいかわ＆ハチワレのバースデーパン、気になるそのお味は……？

ちいかわパン（おたんじょうび）　660円（税込み）

ピンクの蝶ネクタイとさんかく帽子がキュートなちいかわパンは、中にカスタードクリームとアーモンドナッツがつまったパン。

ハチワレパン（おたんじょうび）　660円（税込み）

ブルーの蝶ネクタイとさんかく帽子がチャーミングなハチワレパンは、チョコレートクリームとチョコチップがたっぷり。

どちらもきゅるんとした表情がかわいくて、どちらか選ぶことなんてできない！
これは両方ゲットして、食べ比べてみるしかないですね♪

ちいかわパン（おたんじょうび）およびハチワレパン（おたんじょうび）の販売は、東急プラザ表参道「オモカド」のちいかわベーカリーにて、2026年5月1日（金）より販売開始です！

その他、期間限定のお誕生日ドリンクも販売されるそうなので、あわせてチェックしみてくださいね。

DATA

販売店舗
ちいかわベーカリー　東急プラザ表参道「オモカド」3階

販売開始日
2026年5月1日(金)〜 期間限定販売

商品ラインナップ
パン：
ちいかわパン（おたんじょうび）　660円（税込み）
ハチワレパン（おたんじょうび）　660円（税込み）

ドリンク：
ちいかわおたんじょうびドリンク　790円（税込み）
ハチワレおたんじょうびドリンク　790円（税込み）

ちいかわベーカリー公式サイト
https://chiikawabakery.jp/

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