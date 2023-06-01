【5/1はちいかわバースデー】ちいかわ＆ハチワレのお誕生日パンが発売｜期間限定

来る5月1日は、大人気・ちいかわのキャラクター、ちいかわとハチワレのお誕生日。



これを記念してちいかわベーカリーより、とってもかわいいバースデー仕様のパンが期間限定で発売されます。

ちいかわ＆ハチワレのバースデーパン、気になるそのお味は……？

ちいかわパン（おたんじょうび） 660円（税込み）

ピンクの蝶ネクタイとさんかく帽子がキュートなちいかわパンは、中にカスタードクリームとアーモンドナッツがつまったパン。

ハチワレパン（おたんじょうび） 660円（税込み）

ブルーの蝶ネクタイとさんかく帽子がチャーミングなハチワレパンは、チョコレートクリームとチョコチップがたっぷり。



どちらもきゅるんとした表情がかわいくて、どちらか選ぶことなんてできない！

これは両方ゲットして、食べ比べてみるしかないですね♪

ちいかわパン（おたんじょうび）およびハチワレパン（おたんじょうび）の販売は、東急プラザ表参道「オモカド」のちいかわベーカリーにて、2026年5月1日（金）より販売開始です！



その他、期間限定のお誕生日ドリンクも販売されるそうなので、あわせてチェックしみてくださいね。

DATA

販売店舗

ちいかわベーカリー 東急プラザ表参道「オモカド」3階



販売開始日

2026年5月1日(金)〜 期間限定販売



商品ラインナップ

パン：

ちいかわパン（おたんじょうび） 660円（税込み）

ハチワレパン（おたんじょうび） 660円（税込み）

ドリンク：

ちいかわおたんじょうびドリンク 790円（税込み）

ハチワレおたんじょうびドリンク 790円（税込み）



ちいかわベーカリー公式サイト

https://chiikawabakery.jp/

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