記者会見で「（米兵には）一生償ってほしい」と語る男性の長弟と次弟（左）＝２７日、横須賀市内

２０２５年４月に横須賀市内の交差点で乗用車を運転してオートバイと衝突し、同市在住の会社員男性＝当時（４７）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の罪に問われた米海軍横須賀基地所属の米軍人の男性の被告（３３）の判決公判で、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判官）は２７日、禁錮１年６月、執行猶予３年（求刑禁錮２年）を言い渡した。

片多裁判官は、判決理由で、被告が信号機で交通整理の行われている交差点を右折する際に、前方左右を注視し、安全を確認しながら右折進行すべき注意義務を怠ったと認定し、「被害者を死亡させた結果は重大。被害者の驚愕（きょうがく）、恐怖、無念が多大だったことはいうまでもない」と指摘した。

前回の公判には男性の長弟（４６）が被害者参加制度で出廷し、陳述した。そのことを踏まえ、裁判官は「遺族が厳しい処罰を求める心情を示すのは当然である」とも強調した。

判決によると、被告は２５年４月２７日午後６時５０分ごろ、同市平成町２丁目の市道交差点で右折した際、対向車線を直進してきた男性のバイクと衝突し、死亡させた。

男性の母親や弟、子ども、交際相手の女性ら計７人は、被告に慰謝料などとして計１億２千万円の損害賠償を求める訴訟を同支部に起こしている。