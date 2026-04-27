「嫌われたくない」という思いが自分を苦しめ、人生を狂わせていく…モラハラ男との「共依存恋愛」から自立するまでを描いた物語【書評】

「嫌われたくない」という思いが自分を苦しめ、人生を狂わせていく…モラハラ男との「共依存恋愛」から自立するまでを描いた物語【書評】