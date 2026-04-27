『声優と夜あそび』新体制17人発表 榎木淳弥、日笠陽子、戸谷菊之介はMC初就任【手書きコメント公開】
ABEMAのオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』2026シーズンのMC新体制が発表された。
【画像】達筆な字だけど…声優17人の独特な『声優と夜あそび』手書きコメント
4月で9年目を迎えた『声優と夜あそび』2026シーズンでは、MC総勢17人体制で番組をお届け。今回新たに、榎木淳弥、日笠陽子、戸谷菊之介が夜あそびMCに初就任するほか、2024シーズンまでMCを務めた畠中祐、仲村宗悟が1年ぶりにMCとして復帰する。
各曜日MCは、月曜日MCを安元洋貴と榎木淳弥（新）、火曜日を日笠陽子（新）と芹澤優、水曜日を小野賢章と畠中祐（復帰）、木曜日を浪川大輔と下野紘、金曜日を関智一と戸谷菊之介（新）、土曜日を岡本信彦と八代拓、日曜日を森久保祥太郎と仲村宗悟（復帰）、そして「繋（コネクト）」を金田朋子、川島零士、そびーが務める。
2026シーズンは、月曜日から日曜日まで毎日、夜10時より1時間半にわたり放送いた。月曜日から金曜日は引き続き生放送にて、土曜日・日曜日は収録にてお届けする。
また「繋（コネクト）」は、毎月「コネクトWEEK」として、月曜日から金曜日にわたり、1週間の夜あそびをお届けするほか、土曜日または日曜日には、ゲストを迎え1時間半の生放送を実施。さらに今年はYouTubeコンテンツを配信していく。
【月曜日MC】
安元洋貴
榎木淳弥（初）
【火曜日MC】
日笠陽子（初）
芹澤優
【水曜日MC】
小野賢章
畠中祐（復帰）
【木曜日MC】
浪川大輔
下野紘
【金曜日MC】
関智一
戸谷菊之介（初）
【土曜日MC】
岡本信彦
八代拓
【日曜日MC】
森久保祥太郎
仲村宗悟（復帰）
【繋（コネクト）MC】
金田朋子
川島零士
そびー
【画像】達筆な字だけど…声優17人の独特な『声優と夜あそび』手書きコメント
4月で9年目を迎えた『声優と夜あそび』2026シーズンでは、MC総勢17人体制で番組をお届け。今回新たに、榎木淳弥、日笠陽子、戸谷菊之介が夜あそびMCに初就任するほか、2024シーズンまでMCを務めた畠中祐、仲村宗悟が1年ぶりにMCとして復帰する。
各曜日MCは、月曜日MCを安元洋貴と榎木淳弥（新）、火曜日を日笠陽子（新）と芹澤優、水曜日を小野賢章と畠中祐（復帰）、木曜日を浪川大輔と下野紘、金曜日を関智一と戸谷菊之介（新）、土曜日を岡本信彦と八代拓、日曜日を森久保祥太郎と仲村宗悟（復帰）、そして「繋（コネクト）」を金田朋子、川島零士、そびーが務める。
また「繋（コネクト）」は、毎月「コネクトWEEK」として、月曜日から金曜日にわたり、1週間の夜あそびをお届けするほか、土曜日または日曜日には、ゲストを迎え1時間半の生放送を実施。さらに今年はYouTubeコンテンツを配信していく。
【月曜日MC】
安元洋貴
榎木淳弥（初）
【火曜日MC】
日笠陽子（初）
芹澤優
【水曜日MC】
小野賢章
畠中祐（復帰）
【木曜日MC】
浪川大輔
下野紘
【金曜日MC】
関智一
戸谷菊之介（初）
【土曜日MC】
岡本信彦
八代拓
【日曜日MC】
森久保祥太郎
仲村宗悟（復帰）
【繋（コネクト）MC】
金田朋子
川島零士
そびー