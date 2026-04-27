12星座×タロット占い「牡羊座（おひつじ座）」2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡羊座（おひつじ座）
カード：ソードのクイーン（正位置）
“切り分け”が勝敗を分ける週。人情で曖昧にした案件は、今すぐ整理しよう。返事を保留すると、主導権を失ってしまう。不要な誘いや甘い条件、感情論は切る。仕事も対人関係も、数字と事実だけで押し切ること。月末の交渉は短く鋭く決めよう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡羊座（おひつじ座）
“切り分け”が勝敗を分ける週。人情で曖昧にした案件は、今すぐ整理しよう。返事を保留すると、主導権を失ってしまう。不要な誘いや甘い条件、感情論は切る。仕事も対人関係も、数字と事実だけで押し切ること。月末の交渉は短く鋭く決めよう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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