SHISHAMOラストライブ、Leminoで生配信決定
【モデルプレス＝2026/04/27】Leminoプレミアムでは、3ピースロックバンド、SHISHAMO のラストライブ「SHISHAMO THE FINAL！！！〜Thanks for everything〜」最終日の模様を6月14日17時より生配信する。
【写真】SHISHAMOドラマー、交際女性とのパートナーシップ宣誓を報告
疾走感あふれる軽快なメロディーと、恋する気持ちや明日に向かう勇気をストレートに歌い、若年層を中心に人気を誇るSHISHAMO。2013年のCDデビュー以降13年にわたる活動を終了する彼女たちが地元、神奈川県川崎市・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で行うラストライブ「SHISHAMO THE FINAL！！！〜Thanks for everything〜」2DAYS公演より、2日目の「GOODBYE DAY」の模様を生配信する。また、彼女たちがこれまで繰り広げてきた名ライブを順次配信する。（modelpress編集部）
・SHISHAMO NO BUDOKAN！！！
2016年に開催されたSHISHAMO初の単独日本武道館公演の模様を配信。デビューアルバムからわずか2年、そのときのメンバーの平均年齢は20.4歳。チケットは瞬く間にソールドアウトし、成功を収めた若さと勢いがあふれる伝説のパフォーマンスは見逃せない。
・SHISHAMO NO OSAKA-JOHALL！！！
SHISHAMOにとって関西初のアリーナ公演となった2016年の大阪城ホールでのステージを配信。公演後にレコーディングが予定されていた未発表曲（2016年9月に発売されたシングル曲「夏の恋人」）も初披露されるなど、大きな盛り上がりを見せた。
・SHISHAMO ワンマンツアー2017春「明日メトロですれちがうのは、魔法のような恋」
2017年に行なわれたアリーナ3公演を含む全国ワンマンツアーより、SHISHAMOにとって2度目の日本武道館公演の模様を映像化。「映画」をテーマに、4編のショートフィルムとライブが交差するスペシャルな構成のライブとなっている。
・SHISHAMO NO BEST ARENA！！！EAST
初のベストアルバムのリリースを記念して2019年に開催された、SHISHAMO史上最大規模のさいたまスーパーアリーナ公演の模様を配信。同年6月に発売された初のベストアルバム『SHISHAMO BEST』のリリースを記念して開催された本ライブは、初期ナンバーから未発表の新曲まで詰め込み、SHISHAMOのこれまでとこれからを示したパフォーマンスを堪能できる。
・SHISHAMO NO BUDOKAN！！！〜10YEARS THANK YOU〜
CDデビュー10周年イヤーとなる2023年に行われた、SHISHAMO3度目の日本武道館公演。10周年の祝福ムード漂う中、SHISHAMOが10年間で積み上げてきた成果とバンドの充実ぶりを刻んだ、SHISHAMOの音楽の魅力を堪能できる濃密なライブとなっている。
・SHISHAMO 10th Anniversary Final Live「FINALE！！！-10YEARS THANK YOU-」
2023年にぴあアリーナMMで開催されたアリーナ公演。CDデビュー10周年アニバーサリーイヤーのファイナルにふさわしい、感動と興奮がぎっしり詰まった最高の一夜を配信。1stアルバムの1曲目に収録された「僕に彼女ができたんだ」からスタートし、「君と夏フェス」「君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵！！！」などの人気曲が次々に繰り出されるなど、10周年イヤーを経てより成熟したバンドのパフォーマンスとアニバーサリーイヤーのファイナルにふさわしい感動と興奮がぎっしり詰まったライブとなっている。
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◆SHISHAMOラストライブ生配信
疾走感あふれる軽快なメロディーと、恋する気持ちや明日に向かう勇気をストレートに歌い、若年層を中心に人気を誇るSHISHAMO。2013年のCDデビュー以降13年にわたる活動を終了する彼女たちが地元、神奈川県川崎市・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で行うラストライブ「SHISHAMO THE FINAL！！！〜Thanks for everything〜」2DAYS公演より、2日目の「GOODBYE DAY」の模様を生配信する。また、彼女たちがこれまで繰り広げてきた名ライブを順次配信する。（modelpress編集部）
◆7月配信ラインナップ（予定）
・SHISHAMO NO BUDOKAN！！！
2016年に開催されたSHISHAMO初の単独日本武道館公演の模様を配信。デビューアルバムからわずか2年、そのときのメンバーの平均年齢は20.4歳。チケットは瞬く間にソールドアウトし、成功を収めた若さと勢いがあふれる伝説のパフォーマンスは見逃せない。
・SHISHAMO NO OSAKA-JOHALL！！！
SHISHAMOにとって関西初のアリーナ公演となった2016年の大阪城ホールでのステージを配信。公演後にレコーディングが予定されていた未発表曲（2016年9月に発売されたシングル曲「夏の恋人」）も初披露されるなど、大きな盛り上がりを見せた。
・SHISHAMO ワンマンツアー2017春「明日メトロですれちがうのは、魔法のような恋」
2017年に行なわれたアリーナ3公演を含む全国ワンマンツアーより、SHISHAMOにとって2度目の日本武道館公演の模様を映像化。「映画」をテーマに、4編のショートフィルムとライブが交差するスペシャルな構成のライブとなっている。
◆8月配信ラインナップ（予定）
・SHISHAMO NO BEST ARENA！！！EAST
初のベストアルバムのリリースを記念して2019年に開催された、SHISHAMO史上最大規模のさいたまスーパーアリーナ公演の模様を配信。同年6月に発売された初のベストアルバム『SHISHAMO BEST』のリリースを記念して開催された本ライブは、初期ナンバーから未発表の新曲まで詰め込み、SHISHAMOのこれまでとこれからを示したパフォーマンスを堪能できる。
・SHISHAMO NO BUDOKAN！！！〜10YEARS THANK YOU〜
CDデビュー10周年イヤーとなる2023年に行われた、SHISHAMO3度目の日本武道館公演。10周年の祝福ムード漂う中、SHISHAMOが10年間で積み上げてきた成果とバンドの充実ぶりを刻んだ、SHISHAMOの音楽の魅力を堪能できる濃密なライブとなっている。
・SHISHAMO 10th Anniversary Final Live「FINALE！！！-10YEARS THANK YOU-」
2023年にぴあアリーナMMで開催されたアリーナ公演。CDデビュー10周年アニバーサリーイヤーのファイナルにふさわしい、感動と興奮がぎっしり詰まった最高の一夜を配信。1stアルバムの1曲目に収録された「僕に彼女ができたんだ」からスタートし、「君と夏フェス」「君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵！！！」などの人気曲が次々に繰り出されるなど、10周年イヤーを経てより成熟したバンドのパフォーマンスとアニバーサリーイヤーのファイナルにふさわしい感動と興奮がぎっしり詰まったライブとなっている。
【Not Sponsored 記事】