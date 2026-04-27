20日夕方に三陸沖で起きた地震を受けて出された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、気象庁などは特別な注意を呼びかける期間を27日午後5時で終了しました。

【映像】“後発地震注意情報終了”も日頃の備え継続を

20日夕方、三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し気象庁などは「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。

この情報はマグニチュード7クラスの地震が起きた後、周辺でより大きな地震が起きる可能性が平常時よりも高まっているとして、太平洋沿岸を中心とした地域に1週間程度は大きな地震やそれに伴う津波に注意するよう、防災対応を求めるものです。

27日午前5時半ごろ北海道・十勝地方南部でマグニチュード6.2の地震が発生し最大震度5強を観測しましたが、この地震について気象庁は、地震の規模が小さいことなどから「後発地震注意情報」で注意を呼びかけている対象の地震ではないと説明しました。

気象庁によりますと、20日の地震の震源付近では27日午後2時までに震度1以上の地震は33回起きていますが、特段、大きな地殻変動は見られていないことなどから、気象庁などは地震発生から1週間が経過した27日午後5時に特別な注意を呼びかける期間を終了しました。

その上で日頃から地震や津波への備えを進めながら生活するように求めました。（ANNニュース）