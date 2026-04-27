映画『Michael／マイケル』伝記映画史上歴代No.1の大ヒットスタート！キャラクターポスター4種も解禁

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“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日より日本公開）。4月24日より北米と82の地域で公開初日を迎え、全世界合計で2億1740万ドルという伝記映画史上歴代No.1となるオープニング成績を記録する大ヒットスタートを切った。

そしてこのたび、大ヒットスタートを記念し、マイケル・ジャクソンのキャラクターポスター4種が解禁された。

■“キング・オブ・ポップ”の軌跡を凝縮した4種のポスター

いまなお世界中で愛され続ける“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソンの伝記映画ということもあり、早くから大きな話題を集めていた本作。各地で行われたプレミア上映にはキャスト・スタッフに加え、マイケル一家も登場し、世界的な注目を集めていた。そしてついに、北米をはじめ世界82の地域、23,230劇場、50,529スクリーンという大規模公開で初日を迎えた。

北米では公開初日だけで3,850万ドルという驚異的な興行収入を記録。週末のオープニング成績は9,700万ドルに達し、全世界で大ヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』や『オッペンハイマー』などを超える伝記映画史上No.1の大ヒットスタートを記録。

さらに海外ではヨーロッパ、中国、インド、パキスタンなどでも公開を迎え、とりわけヨーロッパ市場では記録ラッシュが続出。フランスでは伝記映画史上最高のオープニング興収を記録する1位発進。イギリスでも音楽伝記映画として史上最大のオープニング興収を叩き出し、市場全体シェアの71％を占める圧巻のNo.1スタートとなった。さらにイタリア、スペイン、ドイツ、ブラジルなど主要各国でも軒並みランキング1位を獲得。その結果、海外興行収入は1億2,040万ドル、世界累計では2億1,740万ドルを突破し、伝記映画の歴史を塗り替えるあらたな金字塔を打ち立てた。

その熱狂ぶりは観客評価の面でも数字にはっきりと表れている。映画館の出口調査として知られる「シネマスコア」ではA-という高評価を獲得し、辛口レビューサイト「ロッテントマト」では観客スコア97％支持（4月27日12時時点）という圧倒的な満足度を記録。本作は「ロッテントマト」において、2022年『エルヴィス』の94％を抜き、伝記映画史上、最も高く観客に評価された作品となった。

さらに北米の映画評でも絶賛の声が相次いでいる。「ジャファー・ジャクソンの演技は、外見、声、電撃のような動き、そしてマイケルを形作った繊細さと強靭さの融合を完璧に捉えている」（VARIETY）、「キャスティングから衣装、そして本格的なコンサートシーンに至るまで、『Michael／マイケル』はその名にふさわしい伝説的なクオリティを備えている」（SCREENRANT）といった評価が並び、パフォーマンスの再現度やドラマ性、そしてジャファー・ジャクソンやコールマン・ドミンゴらキャスト陣の演技には、国内外で大きな賛辞が寄せられている。世界的な社会現象の予感も漂い始める中、この熱狂はいよいよ日本へ。6月12日の公開に向けて、その勢いはさらに加速していきそうだ。

そんな空前の大ヒットスタートを記念し、このたびマイケル・ジャクソンのキャラクターポスター4種が初解禁となった。黒いジャケット姿が印象的な「BAD」版、黒×赤のアイコニックな衣装 を身にまとった「Beat it」版、スパンコールジャケットとトレードマークの黒いハットが輝く「Billie Jean」版。さらに、天に向かって高らかに歌い上げるジャクソン5時代のマイケルを切り取った「ヤング・マイケル」版まで、“キング・オブ・ポップ”の伝説的な軌跡が凝縮されている。

人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なパフォーマンスで、今なお世界中のアーティストに影響を与え続けるマイケル・ジャクソン。そんな彼の人生を描き出す本作を手がけるのは、世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディの製作を務めたグレアム・キングと、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズで知られるアントワーン・フークア監督。父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩するひとりの人間の姿が描かれる。主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜擢され、幼少期をジュリアーノ・ヴァルディが演じ、父ジョセフ役にコールマン・ドミンゴ、母キャサリン役にニア・ロング。加えて音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、弁護士ジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーが演じるなど、実力派キャストが集結している。

音楽を愛するすべての人に贈る、究極のエンターテインメント映画『Michael／マイケル』は6月12日より全国公開。

■映画情報

『Michael／マイケル』

6月12日（金）全国公開

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

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■【動画】『Michael／マイケル』最終トレーラー

■【画像】『Michael／マイケル』キャラクターポスター

■関連リンク

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp