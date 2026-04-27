BTS¥¸¥ó¤¬¡È¥Ô¥ó¥¯¥Óー¥ó¡É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÉ¨¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤»¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢ÏÃÂê¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×Ë¬Ìä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤òË¬Ìä¤·¤¿BTS¥¸¥ó②¥Ô¥ó¥¯¥Óー¥ó¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿BTS¥¸¥ó¡Ê2022Ç¯3·îÅê¹Æ¡Ë¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö½Ð¶ÐÍ¦¼Ô¥¥à¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¥ê¥¿ー¥ó¥º¡×
BTS¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ø¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖMaple Island¡Ê¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£BTS¥¸¥ó¤¬¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤òËþµÊ
¡Ö¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ïー¥ë¥É¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¡£Æ±¥²ー¥à¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëJIN¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Î23¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê6·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
JIN¤Ï¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡£2ËçÌÜ¤Ï¡Ö¥á¥¤¥×¥ë¥¥Î¥³¡×¤ä¡ÖÀÄ¥Ç¥ó¥Ç¥ó¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Ô¥°¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£3ËçÌÜ¤ÏÉ¨¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Óー¥ó¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¾è¤»¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥Ôー¥¹¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥á¥¤¥×¥ë¤Î¹ñ¥¸¥ó²¦»Ò¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡Ø¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Ð¶ÐÍ¦¼Ô¥¥à¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¥ê¥¿ー¥ó¥º¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¡£JIN¤Ï¤³¤Î´ë²è¤Ç¡Ö¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£