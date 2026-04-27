活動休止中のtimelesz菊池風磨、喉は「ここ5〜6年は調子が悪かった」感じていた異変・現在の体調明かす
【モデルプレス＝2026/04/27】喉の不調で休養中のtimelesz（タイムレス）の菊池風磨が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。現在の体調や喉の症状について明かした。
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
喉の不調により、4月22日より療養をしている菊池。この日のストーリーズでは「ご心配とご迷惑をおかけしております。大変申し訳ございません」とつづり、質問機能を用いてファンからの質問に回答した。
「喉以外は大丈夫？無理しないでくださいね」という心配の声に対して、菊池は「喉以外は元気です。心も体も」と喉以外の不調はないと説明。「復帰したら歌いたいなあって、そればかり考えています。アイドルなので。復帰したら、のびのびとお芝居したいなあとも考えております。俳優さんなので」と活動への思いをつづっていた。
また、「療養中にどんな食事を取ってますか？」という質問には「とにかく喉に負担にならないものを…刺激物やかたいものは控えております」と現在の食生活についてもコメント。さらに「いつから喉の異変を感じていたのでしょうか？」という問いに対しては「正直申しますと、ここ5〜6年は調子が悪かったです。どこか本調子でないような、少しでも無理すると、回復が遅いような」と本調子ではないことが長く続いていたと打ち明け、「今のタイミングでしっかり、診ていただけていること、本に良かったと思っています！」と記していた。
4月22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」とし「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
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◆菊池風磨、現在の体調・喉の不調について明かす
喉の不調により、4月22日より療養をしている菊池。この日のストーリーズでは「ご心配とご迷惑をおかけしております。大変申し訳ございません」とつづり、質問機能を用いてファンからの質問に回答した。
また、「療養中にどんな食事を取ってますか？」という質問には「とにかく喉に負担にならないものを…刺激物やかたいものは控えております」と現在の食生活についてもコメント。さらに「いつから喉の異変を感じていたのでしょうか？」という問いに対しては「正直申しますと、ここ5〜6年は調子が悪かったです。どこか本調子でないような、少しでも無理すると、回復が遅いような」と本調子ではないことが長く続いていたと打ち明け、「今のタイミングでしっかり、診ていただけていること、本に良かったと思っています！」と記していた。
◆菊池風磨、一定期間活動休止
4月22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」とし「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
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