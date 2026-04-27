女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。子育てについて語った。

戸田は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。主演した19年後期NHK連続テレビ小説「スカーレット」で共演した親友の女優大島優子がリモート出演した。

大島は10年来の友人で、戸田は「今はお互い母親となって、子どもの話をとにかく聞いてもらっている仲です」と紹介。大島は、自分の子どもと接する戸田の様子について「常に柔らかくお話をするんです、子どもに対して。やっちゃいけないようなこと、危ないことって『ダメだよそれ』って言いがちなんですけど、とっさに言っちゃう」としつつ「でも恵梨香は『それね、こうやってこうやったら危ないからね。やらない方がいいよ』っていうふうに諭すんですよね。それってできないんですよね、なかなか」と感心した様子で語った。

また大島は「恵梨香が前に自分で言ってたことが『子どもができてからイライラしなくなった』って。『怒る沸点が変わったかも』って言ってて。多分普通のママだと逆な気がするんです」と自身を省みて苦笑した。

戸田は第1子について「もう3歳になるんですけど、一番こういうふうにしたいっていう自我が強い時期じゃないですか」と語り、「子どもがやりたいっていうその気持ちはなるべく尊重するようにはしていて」と心がけを話した。

戸田は20年12月に俳優松坂桃李と結婚。23年5月に第1子誕生を発表している。