共同口座を持つ夫婦と持たない夫婦では、どのような違いがあるのでしょうか。AI家計簿アプリ『ワンバンク』を運営する株式会社スマートバンク（東京都品川区）が実施した「夫婦の共同口座と家計の実態調査」によると、共同口座を持たない妻の約6割が「夫は日常的に購入する食料品の相場を把握していない」と回答したことがわかりました。



【グラフ】食料品の相場を、夫はどのくらい把握しているか？

調査は、配偶者と同居をしている25〜59歳までの既婚男女441人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました。



生活費や将来の貯蓄を管理するために、銀行口座、決済アプリ、クレジットカードなどを夫婦で共有して運用する「共同口座」。



まず、共同口座を持つ夫婦に「共同口座を始めるきっかけ」を聞いたところ、「結婚したため」（50.9％）、「将来に向けて効率よく貯蓄・運用したいため」（22.1％）、「出産などで家族構成が変わったため」（21.2％）が上位にあがりました。



次に、全回答者に対して、「配偶者の家計のやりくりへの協力度」を聞いたところ、共同口座を持たない夫婦は70.8％が「家計のやりくりに協力的」と回答。



一方で、共同口座を持つ夫婦では、85.1％が「協力的」と回答しており、共同口座を持つ夫婦のほうが、家計への協力度が14.3ポイント高い傾向が見られました。



続いて、「配偶者との二人分の月平均貯蓄額」を質問したところ、共同口座を持たない夫婦は平均「6万4046円」だったのに対し、共同口座を持つ夫婦では平均「7万4555円」と、共同口座を持たない夫婦と比べ、貯蓄額が約1.2倍であることがわかりました。



また、「配偶者との二人分の月平均投資額」については、共同口座を持たない夫婦は平均「3万6691円」だったのに対し、共同口座を持つ夫婦では平均「5万8497円」と、共同口座を持たない夫婦と比べ、投資額が約1.6倍であることがわかりました。



さらに、「配偶者との二人分の現在の金融資産額（預貯金のほか、株式・投資信託・債券・貯蓄型保険などの合計額）」を質問したところ、共同口座を持たない夫婦は平均「1365万5737円」だったのに対し、共同口座を持つ夫婦では平均「1919万4767円」と、共同口座を持たない夫婦より金融資産額が約550万円多いことがわかりました。



最後に、妻から見て「卵1パック、牛乳1本などの日常的に購入する食料品の相場を夫がどの程度把握しているか」を質問したところ、共同口座を持たない妻の59.6％が「夫は把握していないと思う」と回答。



一方、共同口座を持つ妻では、41.4％が「把握していないと思う」と回答し、共同口座を持たない妻は、共同口座を持つ妻と比べて夫の相場把握度を18.2ポイント低く評価していることがわかりました。