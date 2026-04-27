家族3人で年2回「サンリオピューロランド」に行くわが家。株主になり“10万円投資”して「テーマパーク共通優待券」を年2枚・配当金を受け取ると、チケット何枚分お得になりますか？

サンリオ株を100株以上保有で「テーマパーク共通優待券」を年2枚もらえる

株式会社サンリオ「株主優待のご案内」によると、100株以上を所有している株主には、年に2回、1回につき1枚のテーマパーク共通優待券が送られます。対象となるのは毎年3月末および9月末時点の株主で、発送時期はそれぞれ7月と12月の予定です。

さらに、サンリオショップで利用できる1000円割引クーポン、または会員向けアプリ「Sanrio＋」の5000スマイル（ポイント）に交換できる株主優待券もあわせて進呈されます。



「テーマパーク共通優待券」だけを目的に株式投資するのはお得じゃない？

サンリオピューロランドの公式Webサイトによると、入場には来場予約とパスポートが必要です。料金は来場日により異なり、土日祝日のデイパスポートは大人5300円～、小人4200円～です。家族3人（大人2名、小人1名）で休日に年2回訪れる場合、チケット代だけで年間2万9600円以上かかります。

100株保有で年間2枚の優待券を得ると、大人料金2回分に相当する1万600円分が浮く計算です。さらに、株式会社サンリオの、2025事業年度の1株当たり年間配当金は53.0円です。100株所有なら5300円（税引前）が受け取れるため、優待とあわせれば年間約1万5900円分お得になり、大人チケット3枚分以上の出費をカバーできるでしょう。

2026年4月23日時点の終値は983.1円のため、100株の購入には9万8310円が必要です。10年前の2016年4月15日（金）の終値は148.1円（100株で1万4810円）だったため、10年保有していた場合、9万8310円から1万4810円を差し引いた、8万3500円の売買差益を得られていた計算になります。

優待だけを目的にするのではなく、売買差益や配当金なども含めて総合的に検討する必要があるでしょう。



株主優待だけじゃない！ 株式投資のメリットも確認

株式投資とは、企業が発行する株式を売買する投資手法です。主なメリットは次の3つが挙げられます。



（1）売買差益（キャピタルゲイン）：株式を購入時より高い値段で売却した際に得られる利益

（2）配当（インカムゲイン）：企業が得た利益の一部を株主に還元する利益

（3）株主優待：企業が株主に対して提供する商品やサービス

また、株主になると株主総会に参加して投票できる議決権が得られます。経営陣の選任や今後の戦略といった重要事項の決定に関与できる点は、株式投資ならではの醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。



まとめ

家族3人で年2回ピューロランドを楽しむなら、サンリオの株主になることで、チケット代や配当金の面で恩恵を受けられる可能性があります。優待で年間1万600円、配当を含めれば年間1万5000円以上、数年保有すると投資額の多くを回収できる試算となりました。

ただし、株価は変動するため、元本割れのリスクも考えられます。優待だけでなく、配当や将来の株価を含めて総合的に判断することが求められるでしょう。



出典

株式会社サンリオ 株主優待のご案内

株式会社サンリオ パスポート購入/来場予約

株式会社サンリオ 株主還元

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー