8年前、東京・六本木のマンションで女性を殺害したとして男が逮捕された事件。女性が生前、男から「ナイフで刺す」などと脅されたうえ、暴行を受けていたと女性の友人が証言しました。

おととい、マレーシアから移送され逮捕された高橋伸明容疑者（47）は、2018年、当時交際していたとみられるバレツタ久美さん（当時29）の頭を複数回殴るなどし殺害した疑いがもたれています。

逮捕を受け、バレツタさんの友人がJNNの取材に応じました。

バレツタさんの友人

「（バレツタさんが）部屋から出たいと言ったら『ナイフで刺すよ』とか、なんか目にパンチとか、目（の周り）が黒くなった」

捜査関係者によりますと、事件の3か月前、高橋容疑者はバレツタさんにけがをさせた疑いで逮捕されましたが、被害届が取り下げられ起訴猶予処分となっていました。

バレツタさんの友人

「（バレツタさんに）本当にもう一度会いたい。もっと色んなところに一緒に行こうと、みんなで言っていた」

調べに対し、高橋容疑者は容疑を否認していて、警視庁は事件のいきさつを調べています。