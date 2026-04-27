アサヒビールは、RTD（Ready to Drink）およびノンアルコール飲料の新シリーズ「まるごと食感サワー」から、期間限定の「未来のレモンサワー 濃いめ」など2商品を2026年4月28日から順次発売する。

「未来のレモンサワー 濃いめ」「未来のノンアル レモンサワー」

本物の果実入りならではの食感を楽しめる同シリーズから、限定2商品が登場する。いずれも、ふたを開けるとレモンスライスが浮き上がり、レモンの香りと味わいを楽しめる。

容量および容器はいずれも345ミリリットル缶。

RTDの「未来のレモンサワー 濃いめ」は、既発の「オリジナル」や「プレーン」と比べ、アルコール分を7％と高めに設定したほか、レモンの香りと味わい、甘みのバランスを最適化し、飲みごたえのある味わいに仕上げている。

価格は298円（税込）。

5月12日に数量限定で発売するノンアルコール・カクテルテイスト飲料「未来のノンアルレモンサワー」は、レモンスライスを漬け込むことで、レモンならではの豊かな味わいを実現した。適度な甘さ、酸味と苦味のバランスが取れた1品となっている。

価格はオープン。

「贅沢搾りデラックス」も

このほか、「アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご＆黄桃果肉入り」を、北海道・東北・九州エリア限定、数量限定で5月26日に発売する。

フルーツを食べているかのような香りや味わいを楽しめるフルーツサワーとなっている。

容量および容器は350ミリリットル缶。

価格は243円（同）。