Image: Audeze

基本的には、従来モデルのマイナーチェンジではあるけども。

90mmサイズというデカい平面磁気ドライバーを搭載し2.4GHzワイヤレスを使った、ハイエンドゲーミングヘッドセットが「Maxwell 2」にアップデートしましたよ。

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ドライバーがでかいからね。だから本体も、でかいよ！

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平面磁気ドライバーはクリアクリーンな音を出すことが得意なんだけど、重低音域まで出すなら面積拡大が欠かせない。だからMaxwell 2は、ゲーミングヘッドセットというモノを、音質最優先で作った結果の1つなんですよね。

さらにドライバー周囲の空気圧を最適化することで、タイトな迫力もあれば、定位もバッチリ決まった重低音が出せるようになりました。サブウーファー的な、ブーミーな低音とは違うからね。

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一番のアップデートはマイクかも。FILTER AIノイズ機能により、マイクに入れた声からノイズを着実に分離させマスキング。滑舌、シャキシャキです。

お値段はオープンプライスで、PlayStation対応版が7万2600円前後、Xbox版が8万2280円前後です。それぞれWindows、Mac、iOS、Android、Switchでも使えますよ。

Source: 完実電気