アニメ『呪術廻戦』5周年を記念したくじが「セガ ラッキーくじオンライン」に登場。

デフォルメキャラクターのマグカップをはじめ、ぬいぐるみマスコットやアクリルチャーム、カードセットと一緒に使えるカードファイルなどの賞品が用意されています☆

セガ ラッキーくじオンライン アニメ『呪術廻戦』5周年

くじ販売期間：2026年4月24日11:00〜2026年5月31日23:59

価格：1回800円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ フェイブから「セガ ラッキーくじオンライン アニメ『呪術廻戦』5周年」が登場。

アニメ『呪術廻戦』の5周年を記念した、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです！

デフォルメキャラクターがデザインされたマグカップのほか、さまざまな賞品をラインナップ。

ぬいぐるみマスコットやアクリルチャーム、カードセットと一緒に使用することができるカードファイルもあり、オンラインで気軽にくじを楽しめます。

A賞：マグカップ

種類：全3種

A賞は、デフォルメキャラクターたちがかわいいマグカップ。

5周年のお祝い感ある、パーティー風デザインです！

B賞：カードファイル

種類：全3種

B賞はコレクションに便利なカードファイル。

E賞のカードセットを収納することもできます☆

C賞：ぬいぐるみマスコット

種類：全15種

C賞のぬいぐるみマスコットは、全15種を展開。

いろいろなキャラクターをデフォルメしており、お気に入りを連れ歩きたくなります！

D賞：アクリルチャーム

種類：全15種

星型のナスカンがかわいいアクリルチャームはD賞でもらえるグッズ。

キャラクターごとにナスカンの色が異なるのもポイントです。

E賞：カードセット

種類：全33種

E賞でもらえる、2枚1組のカードセットはコレクタブルなグッズ。

全33種あり、B賞のカードファイルに収納するのもオススメです☆

F賞：ステッカーセット

種類：全15種

ダイカットとカード型の2つがもらえるステッカーセットはF賞で登場。

カード型のステッカーは、インスタント写真風デザインです！

アニメ『呪術廻戦』の5周年を記念した、お祝い感あるくじが「セガ ラッキーくじオンライン」に登場。

「セガ ラッキーくじオンライン アニメ『呪術廻戦』5周年」は、2026年5月31日23:59まで販売中です☆

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

© 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社

※画像は実際の賞品とは異なる場合があります

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