デフォルメキャラクターのグッズを豊富に展開！セガ ラッキーくじオンライン アニメ『呪術廻戦』5周年
アニメ『呪術廻戦』5周年を記念したくじが「セガ ラッキーくじオンライン」に登場。
デフォルメキャラクターのマグカップをはじめ、ぬいぐるみマスコットやアクリルチャーム、カードセットと一緒に使えるカードファイルなどの賞品が用意されています☆
セガ ラッキーくじオンライン アニメ『呪術廻戦』5周年
くじ販売期間：2026年4月24日11:00〜2026年5月31日23:59
価格：1回800円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
セガ フェイブから「セガ ラッキーくじオンライン アニメ『呪術廻戦』5周年」が登場。
アニメ『呪術廻戦』の5周年を記念した、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです！
デフォルメキャラクターがデザインされたマグカップのほか、さまざまな賞品をラインナップ。
ぬいぐるみマスコットやアクリルチャーム、カードセットと一緒に使用することができるカードファイルもあり、オンラインで気軽にくじを楽しめます。
A賞：マグカップ
種類：全3種
A賞は、デフォルメキャラクターたちがかわいいマグカップ。
5周年のお祝い感ある、パーティー風デザインです！
B賞：カードファイル
種類：全3種
B賞はコレクションに便利なカードファイル。
E賞のカードセットを収納することもできます☆
C賞：ぬいぐるみマスコット
種類：全15種
C賞のぬいぐるみマスコットは、全15種を展開。
いろいろなキャラクターをデフォルメしており、お気に入りを連れ歩きたくなります！
D賞：アクリルチャーム
種類：全15種
星型のナスカンがかわいいアクリルチャームはD賞でもらえるグッズ。
キャラクターごとにナスカンの色が異なるのもポイントです。
E賞：カードセット
種類：全33種
E賞でもらえる、2枚1組のカードセットはコレクタブルなグッズ。
全33種あり、B賞のカードファイルに収納するのもオススメです☆
F賞：ステッカーセット
種類：全15種
ダイカットとカード型の2つがもらえるステッカーセットはF賞で登場。
カード型のステッカーは、インスタント写真風デザインです！
アニメ『呪術廻戦』の5周年を記念した、お祝い感あるくじが「セガ ラッキーくじオンライン」に登場。
「セガ ラッキーくじオンライン アニメ『呪術廻戦』5周年」は、2026年5月31日23:59まで販売中です☆
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
© 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社
※画像は実際の賞品とは異なる場合があります
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