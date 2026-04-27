28歳が深刻危機のチェルシーを救う！田中碧を擁するリーズ相手に鮮烈パフォ！FA杯決勝へ「厳しい状況が続いていたけど、信じられないほど…」
現地４月26日に開催されたFAカップ準決勝で、今月22日にリアム・ロシニア監督を電撃解任したチェルシーは、田中碧を擁するリーズと聖地ウェンブリーで対戦。23分にエンソ・フェルナンデスに奪ったゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。決勝ではマンチェスター・シティと相まみえる。
スコアラーのE・フェルナンデスと共に、勝利に大きく貢献したのは、守護神のロベルト・サンチェスだ。ブレンデン・アーロンソンとの１対１を目一杯伸ばした右足で防ぐなど、際立つ好守を連発し、度々失点危機を救った。
クラブ公式サイトによれば、その28歳のスペイン代表GKがインタビューに対応。チームは直近のブライトン戦で、1912年以来となるリーグ戦５試合連続での完封負けを喫したほか、公式戦８試合で７敗を重ねていたなか、次のように語った。
「今日は本当に大きな１日だった。多くの変化があった厳しいシーズンを経て、トロフィーを手に夏を迎えられたら最高だ。あと数週間、前進し続ける必要がある。それが僕たちにポジティブな勢いをもたらしてくれるだろう」
チーム状況とは対照的に、トレーニングは非常に良く、手応えを掴んで臨めたようだ。
「ここ数週間は厳しい状況が続いていたけど、選手たちはトレーニングで信じられないほど良い反応を見せていた。ピッチ上でも、選手たちの反応や、全員がボールに向かって走り、互いのために戦っている姿がはっきりと見て取れた」
次は５月４日にプレミアリーグ第35節で、ノッティンガム・フォレストと対戦する。カラム・マクファーレン暫定監督のもと勢いを持続させ、きっちりとリーグ戦での不名誉な記録に終止符を打てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完全な１対１でチェルシー守護神が右足で神セーブ
スコアラーのE・フェルナンデスと共に、勝利に大きく貢献したのは、守護神のロベルト・サンチェスだ。ブレンデン・アーロンソンとの１対１を目一杯伸ばした右足で防ぐなど、際立つ好守を連発し、度々失点危機を救った。
クラブ公式サイトによれば、その28歳のスペイン代表GKがインタビューに対応。チームは直近のブライトン戦で、1912年以来となるリーグ戦５試合連続での完封負けを喫したほか、公式戦８試合で７敗を重ねていたなか、次のように語った。
チーム状況とは対照的に、トレーニングは非常に良く、手応えを掴んで臨めたようだ。
「ここ数週間は厳しい状況が続いていたけど、選手たちはトレーニングで信じられないほど良い反応を見せていた。ピッチ上でも、選手たちの反応や、全員がボールに向かって走り、互いのために戦っている姿がはっきりと見て取れた」
次は５月４日にプレミアリーグ第35節で、ノッティンガム・フォレストと対戦する。カラム・マクファーレン暫定監督のもと勢いを持続させ、きっちりとリーグ戦での不名誉な記録に終止符を打てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完全な１対１でチェルシー守護神が右足で神セーブ