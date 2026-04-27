ド軍2連勝に「いい試合が今のところ多いなと思っています」

【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦で12試合60打席ぶりの6号を含む、今季初の1試合3安打をマークした。サイクル安打に王手と復調気配の打撃の状態について「昨日あたりからちょっとずつ良くなっていると思うので、もう少し我慢しながら改善したいなと思っています」と話した。

四球、右前打、右翼線二塁打で迎えた5-0の7回無死の第4打席だった。左腕ミルナーのシンカーを打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度28度で左翼席へ運び、ポーズも決めた。「構えが一番だなと思っているので、そこが全ての始まりですし、そこが整えばもう少しいい打席が送れると思っています」と話した。

この日はチームも7安打で6得点を奪い、2連勝を飾った。「もっともっといい点の取り方もできると思うので、投手陣も素晴らしいですし、いい試合が今のところ多いなと思っています」と頬を緩めた。（Full-Count編集部）