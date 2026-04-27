白戸ゆめのアナ、1st写真集に“私物ランジェリー”カット「カルバン・クラインの…これを着てる私を見てほしい」
フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で行われた1st写真集『Lily』（光文社）の発売記念記者会見に登壇。本作収録カットについて、驚きの告白をした。
【写真多数】服の上からもわかる圧巻のプロポーション…お気に入り＆“私物着用”カットを披露した白戸ゆめの
KSB瀬戸内海放送でアナウンサーとして活躍後、フリーに転身した白戸。“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルで数々の雑誌の表紙を飾ってきた。報道陣との質疑応答で「“女子アナ界No.1”と言われているがその自負は？」と聞かれた白戸は「そうですね。（今回）ウエストは55センチまで絞りまして…」「いわゆる“ボンキュボン”じゃないですし、それぞれだと負ける部分はあるかもしれないですけど、全体的なバランスっていうところではNo.1って言わせてもらえたらなと思ってます」と自らのスタイルを誇った。
そして収録カットに話が及ぶと、「自分の私物のランジェリーを着用させてもらってるカットもあります。カルバン・クラインのやつなんですけど…」とまさかのカミングアウト。「ファンの方に、私の私生活を少しでも近く感じてもらえるところかなと思ったり…」とその理由を語り、報道陣から「私物のラジェリーって、抵抗なかったですか？」と聞かれると、「そうですね…でもかわいいから、これ。ぜひこれを着てる私を見てほしいと思って、スタイリストさんに提案して、うまく組み込めたと思います」とアピール。
さらに該当ページを出して「このパートですね。白のサテン生地のランジェリー…」と報道陣に解説していた。
21日に発売となった本作は、南国の地・パタヤを舞台に「新しい私を探す旅」をテーマに撮影。ピーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今回は初のTバックビキニカット、今までに見せたことのない“攻めた”ランジェリーカットにも挑戦するなど、白戸の覚悟が伝わるこん身の作品となっている。
白戸は、1995年9月28日生まれ、東京都出身。慶応義塾大学卒業後、2018年、KSB瀬戸内海放送入社。21年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。
【写真多数】服の上からもわかる圧巻のプロポーション…お気に入り＆“私物着用”カットを披露した白戸ゆめの
KSB瀬戸内海放送でアナウンサーとして活躍後、フリーに転身した白戸。“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルで数々の雑誌の表紙を飾ってきた。報道陣との質疑応答で「“女子アナ界No.1”と言われているがその自負は？」と聞かれた白戸は「そうですね。（今回）ウエストは55センチまで絞りまして…」「いわゆる“ボンキュボン”じゃないですし、それぞれだと負ける部分はあるかもしれないですけど、全体的なバランスっていうところではNo.1って言わせてもらえたらなと思ってます」と自らのスタイルを誇った。
さらに該当ページを出して「このパートですね。白のサテン生地のランジェリー…」と報道陣に解説していた。
21日に発売となった本作は、南国の地・パタヤを舞台に「新しい私を探す旅」をテーマに撮影。ピーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今回は初のTバックビキニカット、今までに見せたことのない“攻めた”ランジェリーカットにも挑戦するなど、白戸の覚悟が伝わるこん身の作品となっている。
白戸は、1995年9月28日生まれ、東京都出身。慶応義塾大学卒業後、2018年、KSB瀬戸内海放送入社。21年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。