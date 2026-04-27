阪神どうなる？　不動の1番・近本光司が骨折離脱の衝撃　藤川監督も「グッと我慢はしている。けれど、多いね」と吐露　穴埋めを不安視する声も「鉄壁の布陣が崩れた」

死球に受けてグラウンドに倒れ込む近本。試合後に左手首の骨折が判明した(C)産経新聞社

盤石の虎はどうなるのか。連覇を目指す、阪神に激震が走った。4月26日、阪神は近本光司が「左手首の骨折」と診断されたことを発表した。

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その瞬間、球場内はどよめき、そして静寂に包まれた。本拠地・甲子園球場で行われた広島戦で近本は「1番・中堅」で先発出場。8回2死で迎えた第3打席で相手左腕の郄太一が投じた151キロのストレートが左手首を直撃。ハイライト映像を見返しても、かなりの衝撃が想像できるほどのボールを受けた31歳は、苦悶の表情を浮かべて、その場に転倒。トレーナーとともにベンチへ下がり、無念の途中交代を余儀なくされていた。

試合後、テレビのフラッシュインタビューに応じた藤川球児監督は、「今、病院に行ってるんですけど、あまり当たりどころがいいと言えない」とコメント。表情を曇らせながら、「まぁ、相対的に見て、ちょっと多いね。デッドボールを当てられるケースがね。野球を守らなければいけないので、こちらもグッと我慢はしている。けれど、多いね」と漏らした。

たしかに阪神は死球を受けるケースが多い。今季はリーグで2番目に多い11死球。強打者揃いの打線に対して、厳しい攻めが続いている証とも言えるが、主力が中長期の離脱を余儀なくされ、指揮官の顔も一瞬、歪んだ。