55万回以上視聴され1.7万件の「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんによる猫ニキビのケアを嫌がってしまう猫の姿。猫飼いさんたちからは「やっぱり嫌がりますよね」「かわいそうだけど可愛いですよね」などのコメントが集まっています。

【動画：顔を拭かれるのに耐えられなくなった猫…赤ちゃんのような『尊い仕草』】

猫ニキビを治したいけど…

Instagramアカウント「ジト目のぐりちゃん」に投稿されたのは、セルカークレックス＆ブリティッシュショートヘアの「ぐりちゃん」があごにできてしまった猫ニキビを飼い主さんにケアしてもらっているときの出来事です。

飼い主さんは早く猫ニキビを治してあげたくて、毎日蒸しタオルで拭いてあげているのだそうです。しかし、ぐりちゃんはこのケアが苦手な様子。暴れたり逃げ出したりすることなく大人しくしているそうですが、嫌がる仕草を見せるとのこと。

顔をうずめるぐりちゃん

その仕草とは、飼い主さんのおなかに顔をうずめて拒否するというもの。「イヤだ！」という強い意志を感じるほどだそうですが、まるで「うぇぇん」とママに泣きついている赤ちゃんのようでとても可愛い仕草だといいます。

この静かな抵抗が可愛くもあり、かわいそうでもあり。飼い主さんは優しくなでて宥めるのだそうです。気を取り直して再開を試みても、やはり途中から耐えられなくなり飼い主さんに顔をうずめるぐりちゃん……。

どうしても無理！

「がんばったけどもう無理です！」という意思を感じ、飼い主さんは「毎日嫌なことをしてごめんね」と思ってしまうとのこと。心を鬼にしなければならない猫ニキビのケアは、とても大変そうです。

ぐりちゃんは、目ヤニを拭かれるのも嫌がるのだとか。顔を拭かれるのが苦手なのに逃げないということは、きっと必要なケアだと理解しているのでしょう。飼い主さんもぐりちゃんも、めげずにがんばってください！

投稿には、同じ経験をした猫飼いさんたちから「アルコールで拭いてあげると良いそうです」「食器の高さが合っていなかったようで低くしたらできなくなりました」「成長を待つのが大事だと言われました」などさまざまなアドバイスが寄せられていました。ぐりちゃんに合うケアが見つかりますように！

Instagramアカウント「ジト目のぐりちゃん」には、おもちゃで遊ぶぐりちゃんの姿や、飼い主さんに甘えるぐりちゃんの姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ジト目のぐりちゃん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。