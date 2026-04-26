立命館大学卒業という知性と存在感たっぷりのIカップを併せ持つ “かしこボディ” で人気急上昇中の佐野なぎさが満を持して初写真集を発売する。チャームポイントのIカップに超アップで迫った写真やTバックのショットなど、彼女史上最大の大胆カットに多数挑戦した意欲作だ。

「今しか残せないものを形にしたいと、たくさんの “初めて” に挑戦しました。 “手ブラ” もそのひとつです。最初は不安でいっぱいでしたが、実際に撮影していただいた写真を見たら、今まで見たことのない自分が写っていて。自信を持って新しい私をお届けできたと思っています」

一方プライベートでも最近、特別な初体験をした彼女。

「カエルを食べました！ 最初は抵抗がありましたが、意外と鶏肉よりぷりぷりの肉質で。先入観がめちゃ壊れました！ これからも、こういう小さな “初めて” を増やし、表現の幅を広げ、人として成長するきっかけにしたいです」

さのなぎさ

25歳 2000年6月7日生まれ 大阪府出身 T158・B96（I）W64H96 立命館大学卒業。2023年にグラビアデビュー。「グラビアン魂アワード2025」でリリー・フランキー大賞受賞。4月25日に東京、5月9日に大阪で写真集の発売記念イベントを開催。そのほか最新情報は、公式X（@Sano_nagisa）にて

※佐野なぎさ1st写真集『なぎさの初めて』はKADOKAWAより4月22日発売

写真・田川雄一