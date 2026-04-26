新生活に疲れ、なんとなく体が重い人も多いのでは？ そんなときは気負わずのんびり、ゆるゆると体をほぐすのがおすすめ。今回、ヨガインストラクターのB-Flow Marikoさんに「ソファーでくつろぎながらできるヨガ」を教えてもらいました。

ゆらぐ心と体に安心感と落ち着きを

春は新しい出会いや、環境の変化が重なる季節。心が落ち着かなかったり、理由もなく不安になったり。また、知らず知らずのうちに体に力が入り、呼吸が浅くなっている人もいるかもしれませんね。

【写真】ソファでくつろぎながらできるヨガのポーズ

そんなとき、あなたの心と体をほぐしてくれるのがヨガのポーズです。といっても、「さあ、ヨガをやろう！」と気負う必要はありません。なんとな〜く“ヨガっぽい”ポーズをとるだけでいいんです。

ながらで続けるうちに、次第に心と体の変化に気づいていくはず。

今回紹介する3つのポーズは、自律神経を整え、心を落ち着かせてくれるもの。内臓を刺激して巡りをよくする動きも含まれているので、心と体、両面のモヤモヤもスーッと流してくれますよ。

ポーズは（1）から（3）の順番に行うと、呼吸が深まりやすくなってより効果的ですが、忙しいときは1つだけでも大丈夫。ふうっと吐く息に合わせて、心と体の余分な力をそっと手放していきましょう。

自律神経を整える「肝機能向上デトックスヨガ」

ソファーでくつろぎながらできる簡単ストレッチを紹介します。

●1：おうぎのポーズ

（1）両足を伸ばして座り、片足を曲げてかかとを体の中心に引き寄せる。逆の足は無理のない範囲で開く。

（2）息を吸いながら曲げた足側の手を上げ、吐きながら上体を真横に倒していく。心地よく体の側面が伸びるのを感じて。反対側も同様に。

●2：ゆる半魚王ポーズ

（1）上体を戻したら、伸ばしていた足を反対側のひざの外側に置く。かかとはできるだけお尻の近くに。

（2）背骨を長く伸ばし、そのままウエストを立てたひざの反対側へねじっていく。鼻からゆったりと息を吸い、呼吸に意識を向ける。反対側も同様に。

●3：合せき前屈

（1）足の裏を合わせてひし形をつくる。

（2）両手を前方の床につき背骨をぐっと引き上げ、息を吐きながら上半身を前に倒していく。吐く呼吸とともに体の力を抜き、上体が深く沈んでいく感覚を味わって。