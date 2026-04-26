4月26日、京都競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝2000m）は、武豊騎乗の3番人気、ロングホリデー（牡3・栗東・茶木太樹）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のフレアオブセンス（牡3・栗東・高野友和）、3着にオンザムービー（牡3・栗東・牧田和弥）が入った。勝ちタイムは2:00.4（良）。

1番人気で坂井瑠星騎乗、バックドラフト（牡3・栗東・友道康夫）は、7着敗退。

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3歳未勝利・ロングホリデーと武豊騎手

大外一気の伸び脚

武豊騎乗の3番人気、ロングホリデーが鮮やかな差し切りで嬉しい初勝利を飾った。道中は中団やや後方でじっくりと脚を溜める形。向こう正面で出入りのある展開となったが、慌てず構えて直線勝負に持ち込んだ。直線では大外に持ち出されると一気に加速し、力強い伸び脚を発揮。余力を残して差し切る完勝劇だった。同馬は2024年北海道セレクションセールで6000万円（税別）で取引された素質馬。初勝利でその能力の一端を示した。

ロングホリデー 4戦1勝

（牡3・栗東・茶木太樹）

父：キタサンブラック

母：ストロベリーズ

母父：コマンズ

馬主：竹内真

生産者：平野牧場