◆春季高校野球奈良県大会▽３回戦 智弁学園５―０奈良大付（２６日・さとやくスタジアム）

奈良大付のプロ注目右腕・新城楓雅（３年）が、先発して８回３失点でセンバツ準優勝の智弁学園に敗退した。

スタンドにはオリックス、ＤｅＮＡ、中日のスカウトが見守るなか、新城は３回まで毎回１点ずつを失う苦しいピッチング。４回からは５イニングでゼロを並べたが、毎回走者を許し、この日の最速は自己最速に７キロ及ばない１４１キロにとどまった。

田中一訓監督は「（春から）ずっと調子が上がってこなくて、（登板は）迷った」と説明。この日の内容に「こんなもんじゃない。それでも、粘って投げてくれた」と、ねぎらった。

新城は「球速が上がって力任せに投げて、（リリースポイントが）ばらばらになってしまった。力感なくストレートを投げられるように取り組んでいる」と、修正途中でのピッチングだと明かした。それでも「変化球はまだまだだけど、ストレートで押せた」と自己評価した。「いい刺激になった。どの球種でも抑えられるようになって、次は絶対に負けない。夏は絶対に勝ちたい」と、闘志を燃やした。