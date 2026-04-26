「手放した判断は賢明に見える」不振が続くタッカーに皮肉…穴を埋めた新鋭に古巣メディアが賛辞「打線に定着した」

タッカーは思うような成績を残せていない(C)Getty Images

カブスは現地時間4月24日より、敵地でのドジャース3連戦を戦っている。初戦は終盤に逆転に成功し4-6で勝利。25日の2戦目は、ドジャース打線が気を吐き4-12と大差で敗れている。

【動画】片手で持っていった…村上の圧巻の11号アーチシーン

ドジャース戦初戦まで3カードに渡り9連勝を飾り、ナ・リーグ2位（25日現在）につけるなど、好スタートを切ったカブス。オフには、昨季主軸として活躍したカイル・タッカーがFAでドジャースに移ったこともあり、今回の3連戦はこれまで以上に高い注目度の中で行われている。

また、カブスは今季も開幕からリーグ屈指の打撃力を維持しており、一方で、ドジャースのユニホームを着たタッカーはここまで打率2割台前半と出遅れ気味だ。新天地で実力を発揮出来ずにいる、かつての主砲に対し、カブス地元メディア『FANSIDED CUBBIES CRIB』は、“安堵”と“戸惑い”が入り混じる見方を示している

25日、同メディアは、「ドジャースが手にしたタッカーは、誰も――カブスでさえ――見たことのないバージョンだ」などと銘打ったトピックを配信した。その中で、「29歳のタッカーは、もともとストライクゾーンを支配する能力を軸に打撃を組み立ててきた選手だが、ドジャースが総額2億4000万ドルという破格の契約を提示して以降、その各種指標は悪化傾向を示している」と指摘。ここまでの不振を強調しながら、「現時点では、カブスがフリーエージェントで彼を手放した判断は賢明だったように見える」などと論じている。