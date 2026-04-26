モデルの蛯原友里さんは4月26日、自身のInstagramを更新。夫・ILMARIさんと子どもたちと家族でのたけのこ掘りショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：蛯原友里さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの蛯原友里さんは4月26日、自身のInstagramを更新。家族でたけのこ掘りをする様子を披露しました。

【写真】蛯原友里、家族でたけのこ掘り

「かぐや姫よりかわいい」

蛯原さんは「先日たけのこ堀りさせてもらいました」とつづり、6枚の写真を投稿。赤いキャップ帽をかぶり、ベージュを基調としたアウトドアスタイルの蛯原さんが、竹藪の中で大きなたけのこを手に満面の笑みを浮かべる姿や夫でRIP SLYMEのILMARIさんが長女をおんぶする姿など、家族でたけのこ掘りを楽しむ様子を披露しています。

蛯原さんは、「自然のパワーに圧倒されながら 家族で沢山のたけのこを収穫 こちらのたけのこは しっかりと管理された土壌の良い場所で育っているので アクが少なく柔らかくて本当に美味しいんです…！ 幸せでしたー 皆さんにとって『春の味覚』はなんですか？」と続けました。

コメントでは「エビちゃん 可愛すぎ」「かぐや姫よりかわいい」「タケノコ掘り楽しそう」「幸せそうで何よりです」「しっかり家族との時間過ごしてるエビちゃん素敵」「立派な筍ですね」などの声が寄せられています。

「かっこよすぎる夫婦」

2月の投稿では、Hermès（エルメス）のイベントでのILMARIさんとの夫婦ショットを披露している蛯原さん。2人とも黒を基調としたコーディネートで、クールな大人の雰囲気が魅力です。ファンからは「かっこよすぎるんだよー！」「エルメスをご夫婦で素敵」「かっこよすぎる夫婦」「このツーショット最強」「最強美男美女夫婦です！」「ツーショット尊い」など称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)