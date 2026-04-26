「かぐや姫よりかわいい」蛯原友里、夫・ILMARI＆子どもたちとたけのこ掘り「楽しそう」「可愛すぎ」
モデルの蛯原友里さんは4月26日、自身のInstagramを更新。家族でたけのこ掘りをする様子を披露しました。
【写真】蛯原友里、家族でたけのこ掘り
蛯原さんは、「自然のパワーに圧倒されながら 家族で沢山のたけのこを収穫 こちらのたけのこは しっかりと管理された土壌の良い場所で育っているので アクが少なく柔らかくて本当に美味しいんです…！ 幸せでしたー 皆さんにとって『春の味覚』はなんですか？」と続けました。
コメントでは「エビちゃん 可愛すぎ」「かぐや姫よりかわいい」「タケノコ掘り楽しそう」「幸せそうで何よりです」「しっかり家族との時間過ごしてるエビちゃん素敵」「立派な筍ですね」などの声が寄せられています。
【写真】蛯原友里、家族でたけのこ掘り
「かぐや姫よりかわいい」蛯原さんは「先日たけのこ堀りさせてもらいました」とつづり、6枚の写真を投稿。赤いキャップ帽をかぶり、ベージュを基調としたアウトドアスタイルの蛯原さんが、竹藪の中で大きなたけのこを手に満面の笑みを浮かべる姿や夫でRIP SLYMEのILMARIさんが長女をおんぶする姿など、家族でたけのこ掘りを楽しむ様子を披露しています。
コメントでは「エビちゃん 可愛すぎ」「かぐや姫よりかわいい」「タケノコ掘り楽しそう」「幸せそうで何よりです」「しっかり家族との時間過ごしてるエビちゃん素敵」「立派な筍ですね」などの声が寄せられています。