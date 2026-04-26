津田健次郎、5年間担当「Nキャス」ナレーター卒業 後任は「情報番組初挑戦」「“不死身”の声優」SNS上で予想白熱
【モデルプレス＝2026/04/26】声優で俳優の津田健次郎が25日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（毎週土曜22：00〜）のナレーターを卒業することを発表した。
【写真】津田健次郎「ちびまる子ちゃん」プレミアムなヒデじい姿に
同日、番組放送前に津田は自身のX（旧Twitter）にて「ナレーション参加させて頂いて来ました ＃津田健次郎が本日で卒業させて頂きます。＃三谷幸喜さん、 ＃安住紳一郎さん、＃中川絵美里さん、スタッフの皆様、ナレーターの皆様、ご覧頂いて下さった皆様、本当にありがとうございました。最後まで是非ご覧下さいませ」と報告した。
放送の最後には、番組MCの安住紳一郎アナが「ここでお知らせがあります。5年間番組のナレーションを担当してくださいました津田健次郎さん、今日でオンエアが最後ということになります」と発表。津田は「とても楽しかったです。長い期間いろんなVTRにナレーションを入れさせていただきまして。ちょっと寂しいですが」と心境を語った。
脚本家の三谷幸喜氏は「どんなニュースでも淡々とクールに、語り口っていうんですか、すごくカッコ良かったし、この番組の品の良さを全部津田さんがやってくださっていた感じがしましたね」と津田のナレーションを絶賛。最後に津田は「ご覧いただきましてありがとうございました」と視聴者へのメッセージを贈った。
同日放送された同局系「今夜のNキャス」（毎週土曜17：51〜）では、後任ナレーターについて「情報番組初挑戦」「“不死身”の声優」とのテロップ紹介がなされ、シルエットのみが公開された。津田は新ナレーターについて「僕もさっき伺ったばかりなんですけど、びっくりしました。ナレーションやってる印象はそんなにないんですけど」と明かしていた。
SNS上では「残念…突然すぎる」「津田さんお疲れ様でした」との声や、人気アニメ「ゴールデンカムイ」の主人公・杉元佐一が「不死身の杉元」と称されていることから「不死身のって…もしかして？」「小林親弘さん？」と、新ナレーターへの予想の声も寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆津田健次郎「Nキャス」ナレーター卒業
同日、番組放送前に津田は自身のX（旧Twitter）にて「ナレーション参加させて頂いて来ました ＃津田健次郎が本日で卒業させて頂きます。＃三谷幸喜さん、 ＃安住紳一郎さん、＃中川絵美里さん、スタッフの皆様、ナレーターの皆様、ご覧頂いて下さった皆様、本当にありがとうございました。最後まで是非ご覧下さいませ」と報告した。
脚本家の三谷幸喜氏は「どんなニュースでも淡々とクールに、語り口っていうんですか、すごくカッコ良かったし、この番組の品の良さを全部津田さんがやってくださっていた感じがしましたね」と津田のナレーションを絶賛。最後に津田は「ご覧いただきましてありがとうございました」と視聴者へのメッセージを贈った。
◆「Nキャス」後任ナレーターは？
同日放送された同局系「今夜のNキャス」（毎週土曜17：51〜）では、後任ナレーターについて「情報番組初挑戦」「“不死身”の声優」とのテロップ紹介がなされ、シルエットのみが公開された。津田は新ナレーターについて「僕もさっき伺ったばかりなんですけど、びっくりしました。ナレーションやってる印象はそんなにないんですけど」と明かしていた。
SNS上では「残念…突然すぎる」「津田さんお疲れ様でした」との声や、人気アニメ「ゴールデンカムイ」の主人公・杉元佐一が「不死身の杉元」と称されていることから「不死身のって…もしかして？」「小林親弘さん？」と、新ナレーターへの予想の声も寄せられている。（modelpress編集部）
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