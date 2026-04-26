人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さん（32）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。白のミニドレス姿を披露した。てんちむさんは3月28日、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんと1月30日に結婚したことを発表し、話題を集めた。

「しばらくはロブの長さ楽しみます」

てんちむさんは、「エクステ取りまちた」といい、イメチェンしたヘアスタイルや白いミニドレスを着こなしてポーズをとる様子、全身ショットを投稿した。「しばらくはロブの長さ楽しみます」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ホルターネックの白いミニ丈のドレスを着用。白い花をもち、凛とした表情をみせていた。2枚目では、バッグを持って口元に手を添えてポーズをとっていた。5枚目では、足元に厚底のサンダルを合わせた全身ショットを披露していた。

この投稿には、「めっちゃ可愛い」「似合ってます」「どこかの国のプリンセスみたい」「結婚して更に綺麗になりましたね」「可愛さと綺麗さが増してる」といったコメントが寄せられていた。