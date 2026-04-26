メジャー自身初のムービングデーは後退 原英莉花はグリーンで苦戦「がっつきました」
＜シェブロン選手権 3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞9番パー3。2.5メートルのバーディパットがカップの左を抜けると、原英莉花は天を仰いで悔しがった。『あんまり切れないんじゃない？』とキャディから声をかけられていたが、足裏で丁寧に読んだ傾斜が気にかかったという。
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「きょう初めての下り。タッチを合わせて、と思ったけれど抜けちゃいました。迷ったら浅く読まないとダメですね」。この日のパット数は31。グリーン上で苦戦した。2021年の全英以来、5年ぶりに出場する海外メジャー。自身4度目の大舞台にして、初めてのムービングデーだった。だが2バーディ・2ボギーの「72」と伸ばせず、22位から29位に後退した。1番、2番と立て続けに3メートルのチャンスをつくったが、いずれもカップに蹴られた。「前半はけっこうチャンスについたけれど、なかなか決めることができなかった」。折り返し直後の10番では、「きょう一番いいショット」で6メートルにつけながら、まさかの3パット。「がっつきました！」と苦笑いを浮かべた。雨が降ったわけでもないのに、少しだけグリーンが重たくなったように感じていた。「前半は上りにつけていて打ち切ることを意識したけれど、下りでがっついた。スピードとラインを合わせられなかったです」。気持ちよくストロークできていただけに、状況に対応できなかったことを悔やんだ。メジャー初の60台となる「69」をマークした2日目とパーオン率は同じ（72％、13/18）だったが、それ以上にチャンスは多かったとうなずく。「もうちょっとパッティングが入ってくれたら波に乗れたと思う。たくさんバーディを取っていけるように頑張ります」。この日2つにとどまった“〇”を増やし、メジャーハンターらしさを発揮したい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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