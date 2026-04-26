人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆グリーンのミニスカ・コス姿を披露した。

「SF オートポリス 予選日お疲れ様でした 36号車は6番手 37号車は4番手 Q3まであってめっちゃどきどきだったね」と、大分県日田市のレーシングコース「オートポリス」で開催されている全日本スーパーフォーミュラ選手権の第3戦に参戦中の「VANTELIN チーム TOM’S」の成績を報告。

同チームを応援するレースアンバサダー・バンテリンビューティーの黒＆グリーンのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「寒かったのであったまるんだよ 久しぶりにちびっこや女の子のファンに会えて嬉しかった 明日もよろしくねー！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「かわいい」「あびるんお疲れ様でした」「美脚でかわいい」「so cute and so beautiful」などの声が寄せられている。

阿比留は、2018年にレースクイーン・デビュー。今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞した。今季はスーパーGT300クラスに参戦する岡山トヨペットのレーシングチーム「K-tunes racing」のレースアンバサダーユニット「Win G（ウィン・ジー）」などで活動する。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル67、スリーサイズはB83・W60・H87。血液型A。趣味はピラティス、ダンス、特技は、誰とでも仲良くなれること。