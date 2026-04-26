初めての電動おもちゃは、子猫たちには刺激が強すぎたようで…？可愛らしいドン引きのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破し、「ドン引き顔がかわいいw」「あの坊っちゃんがビビるってw」「おもちゃはっや、あの速さで向かってきたら怖いよねw」といったコメントが寄せられました。

【動画：保護子猫たち→初めて『電動のおもちゃ』を見た結果…微笑ましすぎる『リアクション』】

電動おもちゃで遊んでみよう

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、生後1か月半を迎えた「マシュマロ」ちゃん「ホイップ」くん「メレンゲ」くんの3兄妹とちょっぴり先輩の「坊っちゃん」、保護子猫4匹のとある日の様子です。

すくすくと順調に成長中だという子猫たちにはこの日、保護主さんから『電動おもちゃ』のプレゼントが。ロープ付きのボールタイプのもので、電源を入れると早速ビニールプールほどの大きさの付属の袋の中に投入してみたそうなのですが…。

ドン引きの子猫たち

大きな音を出しながら激しく動くおもちゃに、みんなドン引き！すぐさま「なんだなんだ」と距離をとったかと思うと、警戒ポーズのまま見事に固まってしまったのだとか。確かに、想像以上にエネルギッシュというか、子猫たちには刺激が強すぎるようですね。

好奇心旺盛な坊っちゃんまでもが近づけなかったそうですが、子猫たちは目が離せない様子。怖いけど気になる…といった姿も困ったような表情も、なんともキュートです。袋から出してみるとおもちゃはさらに暴走し、電源が切られるまで子猫たちは避け続けていたといいます。

はしゃぐ先住猫さんと癒しの光景

一方、最初から興味津々だったという先住の大人猫「レイニー」くんだけが、大興奮で遊んでいたそう。童心にかえったのか普通のおもちゃを出した時も、誰よりも大喜びをしてふと我に返って譲るという、お茶目な姿を見せてくれたそうです。

その後、おねむモードに入ったという3兄妹は、珍しく坊っちゃんも一緒に仲良くお昼寝タイム。いつか電動おもちゃでも楽しく遊べる日がくるといいですね。

投稿には「ドン引きしながら釘付け、可愛すぎです♡」「催眠術にかかったようにみんな固まってしまいましたねw」「わんぱく坊っちゃんが引いてるのが意外だけど可愛いですね」「レイニー兄さんだけ盛り上がってましたねwww」「お昼寝シーンがあまりに尊い！！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、保護主さんのもとで暮らす先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。3兄妹と坊っちゃんの可愛らしい姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。