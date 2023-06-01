【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー】 4月26日23時 申込締切 10月 発送予定 価格：26,400円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」2次発送分の抽選販売の申込をプレミアムバンダイにて本日4月26日23時まで受け付けている。価格は26,400円。

本商品は、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場するシャア・アズナブルが駆るモビルスーツ「サザビー」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。モビルスーツ本体の頭頂高は約160mmで、機体各所に垣間見えるムーバブル・フレームに対し優先的にダイキャストパーツが使用されている。

シャア専用MSの最大の特徴といえる「赤」の彩色は、設定にある「濃淡」2色に「メタリック濃赤」を差し色として追加。装甲の縁端部に使用することで引き締まった印象となっている。また、マーキングはタンポプリントで、全身に40カ所以上施されており、設定段階で存在するスカートのエンブレム、右肩にはネオ・ジオンのエンブレムがレイアウトされている。

オリジナル・ギミックとしてサーベルの着脱を容易にする手首フレーム引き出しギミックや、腕をスイングさせてもシルエットが崩れにくくなっている肩部装甲可動ギミック、下脚の外側と後ろ側の装甲を内部のスラスターと併せて跳ね上げることができる脚部装甲展開ギミックが搭載されている。

サザビーの主兵装となる「ビーム・ショット・ライフル」は、設定上ビームを収束/拡散を切り替えての射撃が可能な高性能ライフルで、本品では銃身の下側ユニットが前後に可動し、ポンプアクション風の動きが楽しめる。また、Eパックも着脱可能となっている。

サザビー専用の近接兵器の「ビーム・トマホーク」は両刃の斧に似た形状が特徴で、劇中にて運用された「片刃」、「両刃」、「中央刀身」、「全刃展開」の各ビーム刃の状態を再現するエフェクトパーツが取り付け可能。また、νガンダムのビーム・ライフルを破壊した「投てき」を再現するエフェクトパーツと専用支柱も付属する。

シールドは、サザビー専用の大型シールドで、裏側に3発のミサイルと、着脱できる「ビーム・トマホーク」がセットされる。腕とのマウント部はクランク状に可動し、自由度の高いポーズ付けが可能となっている。

劇中未登場の「ロング・ライフル」も付属。通常のグリップを握って持たせることができる他に、銃身を掴んで持たせるための専用交換手首パーツも付属する。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」

サイズ：全高約160mm

材質：ABS、ダイキャスト、PVC製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左5種右6種

・シールド

・ビーム・ショット・ライフル

・ロング・ライフル

・ビーム・トマホーク・ファンネル（展開）×6

・ビーム・サーベル用エフェクトパーツ一式

・ビーム・トマホーク用エフェクトパーツ一式

・ファンネル用エフェクトパーツ一式

・専用支柱

・台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。