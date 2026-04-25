【INDIE Live Expo 2026.4.25】 4月25日 開催

INDIE Live Expo実行委員会は、インディーゲーム紹介番組「INDIE Live Expo 2026.4.25」を4月25日に配信した。

今回は番組史上最多となる1,100タイトル超の応募を受け、第一部「INDIE Waves powered by Cygames」枠では合計160本以上の作品を紹介。第二部「INDIE Spotlight」コーナーでは、「VA-11 HALL-A ヴァルハラ」チームによる最新作「.45 パラベラム ブラッドハウンド」や、塩川洋介氏率いるファーレンハイト213による世界初公開タイトル「ルナパルス」など、40本以上のインディーゲームが発表・紹介された。

Steamでは4月25日より5月2日にかけて「INDIE Live Expoセール」が開催されるほか、次回は2026年冬に実施要諦であることも発表された。

□「INDIE Live Expoセール」のページ

発表情報（一部）

Wanderburg（Sidekick Publishing）

【インディーライブエキスポ 2026.4.25】

・車輪のついた巨大な城が戦う中世サバイバーライク

・発売時期発表（2026年夏）

ワロタ、俺の家のとなり魔王城www （ワンオアエイト）

・ 魔王城のすぐ隣で村作りを行うアクションRPG

・「LOST EPIC」のTeam EARTH WARSが開発

・発売時期発表（Steam版2026年、Switch2・PS5版2027年）

さとり中二病相談室 -第二現実の翻訳者-（ファイン）

・中二病を題材とした共感型心理ミステリーADV

・Steam体験版が4月24日より配信中

・テーマ曲の歌唱にはシンガー・妃那子（HINAKO）の参加が決定

moorestech（sakastudio）

・個人で5年かけて開発中の日本産自動化シム

・6月よりクローズドβテスト開始予定

No Mortal Space（Stellia Games）

・独特の修仙（仙人修行）世界観とSFが融合した、宇宙規模のサンドボックスサバイバルクラフト

・体験版7月8日リリース

まじかる☆プリンセス（MAGI）

・魔法の国の学園を舞台に、父親として娘を導く育成シミュレーション

・発売日発表（4月28日）

東方ゆっくりマウンテン（BeXide）

・「東方Project」のキャラクターを使った3Dマージパズル

・発売時期発表（2026年春）

・Steam、Switch、Switch2エディションで同時発売

Feather’s Edge（Clockwork Acorn）

・鳥の戦士となり、崩れゆく塔の頂上を目指すメトロイドヴァニア

・Among Us開発元によるインディーゲームファンド「Outersloth」が出資

クライムライト／CRYMELIGHT（フリュー）

・懺悔するほど強くなるローグライクアクション

・発売日発表（11月5日）

SHIKA-Q（アグニ・フレア）

・ハイスピードな攻防が特徴の次世代対戦パズルゲーム

・「EVO Japan 2026」サイドトーナメント種目に採用

・今後の大会ロードマップを公開

Finding Polka（PARCO GAMES）

・かつての飼い犬を追いかけて冒険するアドベンチャー。ボールペン画で描かれた温かみのある映像が特徴

・体験版4月25日リリース

Better than Dead（MicroProse Software）

・リアルな映像で話題のボディカム視点FPS

・発売日発表（5月12日）

In Us（ヤネウラゲームス）

・仲間とともに、人間に紛れた悪魔を暴き討伐する最大4人協力型のホラーゲーム

・発売時期発表（2026年）

・パブリッシャー募集中

Pain Pain Go Away!（Lorebard）

・タイピングで心に潜むトラウマを打ち消す、心療タイピング型アドベンチャー

・発売日発表（5月20日）

井戸の鳥（Well Dweller）（Kyle Thompson, Top Hat Studios）

・ダークな童話の世界を舞台に、マッチ棒を手に小さな鳥が戦う探索型アクションアドベンチャー

・発売時期発表（2026年夏）

・4月21日よりSteamで体験版配信中

Memory of Memorie : A Chill Story（BeXide）

・魔法使いの少女メモリィが寄り添い、孤独な作業を共に励む時間へと変えてくれる作業アドベンチャー

・発売時期発表（2026年夏）

・Steam、Mac、Switch、Switch2エディションで同時発売

OCTOPinbs（アニプレックス）

・消防士と”アーティスト”に分かれて戦うアクション特化型人狼ゲーム

・発売日発表（5月12日）

ルナパルス（213℉）

・十三人の魔女たちがカードで戦う"死にゲー"ローグライトカードゲーム

・発売時期発表（2027年）、日・英・簡・韓を含む全15言語に対応

ヴェリタステイルズ：暗黒城の魔女（15 Industry）

・古き良きゲームブックの手触りをデジタルで再解釈。徹底したアナログ感の再現にこだわったゲームブックスタイルのRPG

・発売時期発表（2026年）

ゆんゆん電波シンドローム（アライアンス・アーツ）

・収録楽曲がすべて「電波ソング」という、ストーリー重視のリズムアドベンチャーゲーム

・4月24日発売、現在10％のローンチセール中

PUKEY GODDESS SHOT TRICK（アライアンス・アーツ）

・「ゆんゆん電波シンドローム」の主要メンバーが再集結

・ヤンデレ悪魔とお酒のロシアンルーレットで対決

・発売時期発表（2026年）

.45 パラベラム ブラッドハウンド（Sukeban Games）

・「VA-11 Hall-A」のSkeban Gamesによる完全新作

・人生に疲れた殺し屋がパライソを目指すサイバーパンクアクティブタイムアクションゲーム

・発売時期発表（2026年夏ごろ）