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電気自動車のTeslaが、モデルSとモデルXの生産終了を発表。人型ロボOptimusの生産に力を入れるのが狙いです。とはいえ、人気モデルだっただけに、残念に思っている人もいるでしょう。

てことで、Teslaは今年の生産終了前に、台数限定でモデルSとモデルXを生産することを明らかにしました。完全終了前に滑り込み購入が可能なのですが、どうやら条件がつくようです。

リセール目当てはダメ

ネタ元のElectrekが報じたところによりますと、モデルS・モデルXを購入する人はリセール禁止の制限がつくといいます。永遠に売れないわけではないのですが、転売リスクを避けるため、納車から1年間はTeslaの同意なしでの売却は不可能。

では、1年以内にどうしても手放さなさないといけない状況になったらどうするか。Teslaが買い取ります。購入価格から、走行距離1マイル（約1.6キロ）につき25セント（約40円）とメンテナンス費用を引いた価格でTeslaが買い戻すとのこと。ただし、もし、Teslaが買い戻しを拒否した場合、Teslaの同意書をもって他社への売却が可能。

ルール違反には罰金あり

この購入制限の厳しいところは、ルールを破った場合に罰金がつくところ。

Teslaの同意なしに勝手に第三者に売却した場合、違約金として5万ドル（約800万円）、またはリセール価格を罰金としてオーナーに課すという厳しめのルールになっています。さらに、Teslaルール違反者として、今後のTesla車の購入が難しくなる可能性も。

Teslaが自社の車について、購入条件を設けるのはこれが初めてではありません。サイバートラックを最初にリリースした時も、その注目度の高さから転売対策としてリセール禁止が購入条件にはいっていました。その時はバッシングをうけ、条件解除・復活と紆余曲折をへて、2024年の需要供給バランスがとれたタイミングで撤廃されました。

Source: Electrek