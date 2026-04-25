姉妹アイドルの新穂貴城(にいぼ・きしろ)が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。この日出演したライブイベントについて苦言を呈した。新穂は妹の純麗(すみれ)とともに、地元・鹿児島県で開催されるライブイベント「WAZZE FES 2026」に出演していた。



【写真】姉妹でアイドル活動をする姉・貴城と妹・純麗

貴城は本来であればイベントの開催時間中に、「『WAZZE FES 2026』ありがとうございました!」と報告。「鹿児島出身として本日の天文館公園ライブを楽しみにしていましたが、自己紹介中に運営の方が入ってこられ、運営側の不手際によりイベント自体中止と告げられました」と、曲を披露する前にライブが中止となったことを報告した。



さらに「他にも出演者に対するリスペクトを感じられない部分が多くとても悔しく、悲しいです」と思いを吐露。次のポストでは「本日出演したWAZZE FESは 音楽イベントの申請がされてなくて近隣からのクレームも入って中止になったみたい…酷い…」と中止になった理由にも触れている。



妹の純麗も自身のXで「自己紹介中に突然中止という初めての体験に頭が真っ白になってしまいました」とつづり、「来てくれるみんなのために最高のライブをする！って思ってたからこんな結果になってしまってとても悲しいです」と無念を伝えた。



また、同イベントに出演予定だった鹿児島のご当地アイドルグループ「S☆UTHERN CROSS(サザンクロス)」の山下乃愛も「近隣からのクレームがあったみたいなので、今回はS☆UTHERN CROSSは出演中止させていただきます」と記している。



（よろず～ニュース編集部）