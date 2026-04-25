23日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」にゲスト出演した千葉商科大・常見陽平教授が24日にX（旧Twitter）を更新。番組内で繰り広げられたやり取りに大きな反響があったことを明かした。

問題となったのは、「静かな退職」という特集内での一幕。その中で常見氏は、番組出演者の松岡朱里アナウンサーや草薙和輝アナウンサーに対し、最近のワイドショーのあり方について「どう思う？」と質問した。京都府の男児遺体遺棄事件に触れた上で、「これだけ報じないといけないのかと思うんですよね。どう思います？」と問いかけた。

質問に松岡アナが戸惑っていると、元テレビ朝日職員でレギュラーコメンテーターの玉川徹氏が「なんでそれ聞くんですか？」と苦言。さらに常見氏が報道のあり方について聞こうとしたが、MCの羽鳥慎一アナウンサーが「それは後にしましょう」と言い、玉川氏が「それはいま彼女に話させるのはすごくリスキー」と制止していた。

一方、常見氏は「要は、働いていて『うちの会社真っ当なことしてるの？』ってことが実はいま問われてる」と説明していた。

このやり取りにはネット上から多くの反響が集まり、テレビのあり方についての議論などにも発展した。

その後、常見氏はXを更新し、当該発言について、松岡アナに「メディアに関わる若手の葛藤と、覚悟を聞きたかったのです」と説明。一方、発言に対して「ハラスメント」「女性に対して～」という批判も集まったことを明かし、「それこそが属性で判断するセクハラ的解釈ではないでしょうか。また、玉川氏のその後のフォロー（に見える発言）こそ、解釈によっては明確なセクハラになりかねない危うさがあったと感じています」と反論していた。

また、常見氏は24日にも再びXを更新し、「私の松岡氏への質問について、アナウンサー（女性）の友人からDMが届き、胸がいっぱいになりました」と報告。

友人からは「放送局における女性アナウンサーの問題を可視化した、と。この仕事は、社会への責任を背負う。もし無自覚なら先輩が教えるべきだし、『可哀想』というフォローは責任放棄だと」（原文ママ）と言われたことをつづっていた。

ポストには、「意見が言えないのはおかしいし、それならもうAIに読ませておけばいい」「本当に女性アナウンサーがただのお飾りですよと、番組側が示してしまったことが悲しい」「玉川氏も、止めようとした羽鳥氏も、彼らの根底に差別意識があるんだろうなと思う出来事でしたね……」という賛同が集まっている。