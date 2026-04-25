Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

“言葉の壁”がイヤホン一つで解決するなんて、まだまだ先の話……。と思っていたら、それを叶えるアイテムがありました！会話のテンポを崩さず、そのまま自然にやり取りできる心地よさで、一度使ったら手放せなくなる。そんな体験を叶えてくれるのが、AI翻訳イヤホン「Wooask M3」です。

耳につけるだけ。それだけで“言葉の壁”を超える

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask M3」の魅力は、「ただ翻訳できる」だけじゃなく、シーンに合わせて最適な使い方ができること。会話用／対面用／対読み取り用と、場面ごとに使い分けられるから超便利。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

フリートークモード イヤホンをつけるだけで、会話を自動で拾ってリアルタイム翻訳。まるで自然に会話しているような感覚に！ タッチモード イヤホンをタップしたときだけ音声を認識。会話の区切りを自分でコントロールしたいときに便利。 スピーカーモード イヤホン＋スマホで会話。相手がイヤホンをつけなくても使えるので、店員さんや初対面の人とのやり取りに◎。 写真翻訳 看板やメニューを撮影して翻訳。旅行先での「読めないストレス」を一気に解消。

「Wooask M3」はGoogle、Microsoft、Baidu、Nuanceの世界を代表する翻訳エンジンと世界15箇所のサーバに瞬時に接続。上記のモードでの高速翻訳を実現します。

最大144言語、アクセントやイントネーションにも対応

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask M3」は最大144言語、例えば英語とイギリス英語といった地域ごとのイントネーションにも対応。海外旅行はもちろん、仕事や日常の中でも活躍の幅が広がります。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

さらに周囲の雑音をカットしてクリアな音声を実現するノイズリダクション機能も搭載で使い心地も抜群。最大35dbのノイズを除去できます。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

イヤホン重量はたったの4g。軽くてコンパクトだから、長時間つけていてもストレスを感じにくく、持ち運びもラク。

Wooask M3 さらにコンパクトになって登場！最大翻訳言語数が144言語に！ 17,985円 【数量限定 25％OFF】Wooask M3 1点 商品をチェックする

こんなにすごいのに、お求めやすい！

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

リアルタイム翻訳、複数の翻訳モード、写真翻訳などを搭載しながら“誰もが手に取りやすい価格”を追求。円安が進むなかでも1万円台で購入できる価格を抑えているのはかなり良心的なんじゃないでしょうか。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

さらに見逃せないのが、追加料金が一切不要という点。（※）翻訳機にありがちな「別途SIM契約」や「通信プラン加入」といった面倒な手続きはなく、本体を購入すればそのまま使えるシンプルさが魅力です。

※2026年4月時点。利用条件は将来変更される可能性があります。

空の上でも、どこでも使える安心感

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask M3」の強みは、オンラインだけでなくオフラインでも使えること。事前にダウンロードしておけば画像の11言語に対応できるため、通信環境が不安定な場所でも翻訳機能をしっかり活用できます。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask M3」を使えるシーンは無限！ 海外の取引先とのビジネス時で、即時のやり取りが求められるシーンでも、フリートークモードなら自然なテンポで会話が可能に。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

仕事だけでなく、海外旅行へももちろん連れていきたい！

翻訳を、“日常で使えるもの”へと変えてくれる「Wooask M3」。販売サイトでのお得な割引販売は終了間近。以下のリンク先へ急ぎましょう！

【初めての方限定】先着100名｜500円OFFウェルカムクーポン 配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年4月30日（木）23:59 クーポン金額：500円OFF ※お一人様1回限りです。 ※初回限定クーポンは、CoSTORYで初めてご購入いただく方のみが対象です。 ※すでにCoSTORYの会員登録をお済みの方にはさらにお得なクーポンを配布しています。4月16日配信のメールマガジンをご確認ください。 ※他のクーポンコードや割引キャンペーンとの併用はできません。 ※クーポンを利用して購入した商品をキャンセル・返品された場合、クーポンの再発行や返還はいたしかねます。 ※クーポンの換金や、第三者への譲渡・転売は固くお断りいたします。 ※限定数に達し次第、有効期間内であってもクーポンはご利用いただけなくなります。 ※上限に達し次第、本ページにて終了の旨を告知いたします。 ※本キャンペーンは予告なく内容の変更、または終了する場合がございます。予めご了承ください。

Wooask M3 さらにコンパクトになって登場！最大翻訳言語数が144言語に！ 17,985円 【数量限定 25％OFF】Wooask M3 1点 商品をチェックする

＞＞Wooask M3 さらにコンパクトになって登場！最大翻訳言語数が144言語に！

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

Source:CoSTORY